Isabel Pantoja recuerda a sus cuatro nietos en Almería

Era uno de los conciertos más difíciles para Isabel Pantoja desde que comenzó esta gira 50 años debido a la ruptura amistosa con Mariló de la Rubia y toda su familia por decisión de Agustín Pantoja... pero sin embargo lo dio todo en el escenario y a diferencia de los últimos espectáculos que ha ofrecido, hizo una especial mención a sus cuatro nietos. La tonadillera no tiene relación con sus hijos y, por consiguiente, tampoco con sus nietos, pero siempre que puede aprovecha sus conciertos para recalcar el amor que les tiene a todos ellos. En esta ocasión, Almería fue la ciudad perfecta para recordarles. Llegaba el momento de interpretar la canción 'Hasta que se apague el sol', escrita por su amigo Juan Gabriel, y... muy emocionada, la artista anunciaba a todos los espectadores que "va dedicada a mis cuatro, no hace falta que diga más nada, a mis cuatro". Fue en ese instante cuando Isabel consiguió que el silencio reinase en el pabellón y, acto seguido, el público comenzara a aplaudir entendiendo que se refería a sus cuatro nietos. Ella, sentada y cabizbaja conseguía emocionar al público que también hizo comentarios: "¡Qué lástima!". Llevábamos mucho tiempo que Pantoja no hacía un comentario tan directo como este, de hecho no se ha pronunciado desde hace años sobre la problemática que tiene con sus hijos, por lo que llamó especialmente la atención que en esta ocasión sí que expresara su pesar por no saber nada de sus nietos.

