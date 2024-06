Crónica del Real Madrid - UCAM Murcia, 84-76

El Real Madrid ha derrotado este sábado por 84-76 al UCAM Murcia en el primer encuentro de la final de la Liga Endesa, gracias a un papel destacado del alero bosnio Dzanan Musa para resolver la contienda a raíz de varios arreones durante el tercer cuarto. Sobre la cancha del WiZink Center, empezaron los locales con 6-2 de parcial rápidamente neutralizado por el UCAM, que pese a todo se atoró en el 6-7. Con los habituales Facu Campazzo y Dzanan Musa tirando del carro en ataque, el equipo madridista dio un estirón hasta situarse 18-10. Un triple lateral de Howard Sant-Roos cortó la mala racha murciana justo antes de acabar el primer periodo. Eso dio alas a los pupilos de Sito Alonso, que iniciaron el siguiente cuarto enchufadísimos con una canasta de Troy Caupain en suspensión desde media distancia, un mate de Dustin Sleva al contragolpe y luego Moussa Diagne hundiendo el aro. Esas tres acciones seguidas pusieron el 18-19 en el electrónico del pabellón y preocuparon el entrenador merengue, Chus Mateo, que pidió tiempo muerto enseguida. Aun así, el UCAM siguió bastante rato por delante con un par de lances bien resueltos por Caupain y Sant-Roos. Mateo recurrió entonces a sus vacas sagradas y, a 2:05 del descanso, un triple de Sergio Rodríguez desde el lateral puso el 31-33. Le tocó a Alonso gastar tiempo muerto, pues olía la reacción local, y ésta quedó clara tras un tapón de Vincent Poirier que fraguó un contragolpe, guiado por Rudy Fernández, hasta conseguir Guerschon Yabusele un 2+1. Él mismo anotó un triple, jaleado por las gradas, a menos de un minuto para terminar la primera mitad. A continuación, Sleva falló un intento desde más allá del arco y con 37-33 se marcharon ambos equipos a vestuarios. De ahí regresó el UCAM con ímpetu, como demostró el esprint de Dylan Ennis para culminar una bandeja a tablero. La contestación blanca fue un triple de Mario Hezonja, con enfado incluido del técnico visitante sobre Rodions Kurucs, que pareció tener efecto porque de inmediato el propio Kurucs encestó otro triple desde posición frontal. Ante eso, salió a flote la versatilidad merengue por obra de Fabien Causeur en la bombilla y de Walter Tavares en el poste bajo. Hezonja, cuya renovación por el Real Madrid augura culebrón, metió un triple para el 49-41 mediado el tercer cuarto. Entró ahí el partido en una fase de intercambio de puntos y errores, como una falta en ataque cometido por Diagne y otra luego en defensa hecha por Kurucs, ésta dándole a Hezonja la ocasión de transformar tres tiros libres. Era palpable el cabreo de Alonso con los árbitros debido a ambas acciones, quizá demasiado castigo para un UCAM que no estaba siendo especialmente duro atrás. Además, Ennis perdió una bola también entre protestas y el Real Madrid vio el momento de asestar un golpe, con Campazzo como director de orquesta gracias a dos 'alley-oops'. Primero Musa y después Hezonja fueron los compinches del talentoso base argentino, ubicando al equipo local 60-43 arriba quedando 2:02 para zanjar el tercer periodo. A pesar de que Alonso pidió otro tiempo muerto, la reacción de los suyos no llegó antes de agotarse el minuto 30. Con 64-48 arrancó el último acto, donde Musa se encargaba poco a poco de minar la moral visitante. Yabusele y Poirier afianzaron su dominio por dentro y viejos roqueros como el 'Chacho' Rodríguez, Rudy Fernández y Sergio Llull coparon el juego exterior. Los usó Mateo para templar ánimos, sobre todo al ver a Jonah Radebaugh amagando con despertar. Un triple suyo en carrera puso al UCAM en 69-59 a 7:20 del bocinazo definitivo. Sant-Roos también se aplicó en defensa, pero echaban de menos los murcianos a otros protagonistas. Diagne y Caupain lucían bastante menos que en la primera mitad, así que la responsabilidad recayó en Kurucs y en un Ludde Hakanson guadianesco en la anotación. Conforme corría el reloj, Sant-Roos no daba abasto para rendir a pleno rendimiento defendiendo y en ataque. Así que, para evitar más sustos, Mateo confió nuevamente en la batuta de Campazzo. Y el base de Córdoba, MVP de la temporada regular en esta Liga Endesa, respondió rápido. Triple suyo desde una esquina, a pase de Rudy, y 79-65 a 3:22 de la conclusión. Tuvo un conato de reacción el UCAM tras anotar Sant-Roos un triple que significaba el 79-71; sin embargo, las opciones de sorpresa se esfumaron cuando en la siguiente acción Kurucs malgastó un robo y contragolpe a causa de la intimidación de Poirier bajo el aro propio. Otro par de lanzamientos fallados, en manos de Kurucs y de Caupain, fueron la tumba del conjunto murciano en esta primera cita de una final que se disputa al mejor de cinco enfrentamientos. El siguiente será el próximo 10 de junio, a partir de las 20.30 horas y en idéntico pabellón. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: REAL MADRID, 84 - UCAM MURCIA, 76 (37-33, al descanso). --EQUIPOS. REAL MADRID: Campazzo (11), Causeur (6), Musa (16), Hezonja (11) y Tavares (8) --quinteto inicial--; Llull (2), Poirier (7), Yabusele (8), R.Fernández (3), S.Rodríguez (8) y Abalde (4). UCAM MURCIA: Ennis (8), Hakanson (11), R.Kurucs (7), Sleva (2) y Morin (6) --quinteto inicial--; Diagne (5), Caupain (16), Radebaugh (8), Sant-Roos (13) y Radovic (-). --PARCIALES: 18-13, 19-20, 27-15 y 20-28. --ÁRBITROS: Peruga, Serrano y Padrós. Sin eliminados. --PABELLÓN: WiZink Center, 11.134 espectadores.

