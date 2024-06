Crónica del España - Irlanda del Norte, 5-1

La selección española de fútbol se gustó y aprovechó su último amistoso antes de la Eurocopa 2024 en un 5-1 sobre Irlanda del Norte este sábado en el Mallorca Son Moix de Palma, a pesar de encajar el 0-1 a los dos minutos, con un doblete de Pedri, sus primeros goles con España, y una notable actuación para ir motivados a Alemania. Luis de la Fuente hizo su última prueba antes del estreno continental contra Croacia en una semana, dentro de un Grupo B que no permitirá errores con Italia y Albania también peligrosos. España dejó atrás un caótico arranque con galones y mucha pegada, con un once más reconocible y un segundo tiempo mucho más relajado. Si había algún peligro de no tomarse al 100% el encuentro, el gol norirlandés a los dos minutos obligó a España a ponerse las pilas. Y es que el inicio fue bastante feo para la campeona de la Liga de Naciones, con un pasillo central para el 0-1 de Ballard. De la Fuente parecía incrédulo en la banda viendo a su equipo perder balones atrás y regalar ocasiones a un rival con velocidad como para castigar. Le Normand vio amarilla a los cinco minutos y Unai Simón también pareció fallar en un balón aéreo, que le cayó a Price y pudo suponer el 0-2 tras una pérdida de Fabián. La reacción de España tuvo el mismo estruendo, de no estar a pegar con todo en un abrir y cerrar de ojos, como hacen las grandes selecciones. No había tocado el balón Pedri, con algo de precipitación 'La Roja' en busca de la meta rival, pero en la primera que pilló el balón entre líneas lo mandó a la red. El canario, repitiendo en el once tras el duelo contra Andorra como Álvaro Morata arriba, fue protagonista del primer tiempo, aprovechando el rodaje para confirmarse de vuelta. Tras el 1-1, el equipo de De la Fuente no se detuvo, inclinando el campo por bandas con Nico Williams y Jesús Navas. El del Sevilla parecía 'quitar' protagonismo a Lamine Yamal, pero ambos se entendieron. De esa sintonía entre el joven y el veterano se aprovechó Morata en el cabezazo del 2-1. El ariete del Atlético de Madrid cortó su mala racha con España y pudo aumentar su renta, pero quien hizo doblete fue Pedri, en la enésima cabalgada de Nico Williams. Irlanda del Norte firmó su rendición demasiado pronto y la anfitriona siguió creciendo para aprovechar el ensayo final. En otra jugada bien movida, Yamal la puso en zona caliente y, de nuevo sumando muchos efectivos desde segunda línea, esta vez fue Fabían quien la mandó a la red (4-1). España se ganó ya el notable alto al descanso y no forzó en busca del sobresaliente, aunque pudieron caer más goles. De la Fuente metió a Dani Carvajal y Grimaldo en la reanudación y siguió buscando su equipo ideal. De nuevo Nico Williams estuvo cerca del gol y quien puso la manita fue Mikel Oyarzabal. El jugador de la Real Sociedad, autor de tres goles ante Andorra, quizá es quien más está haciendo dudar a De la Fuente, porque recién entrado a Son Moix demostró estar enchufado (5-1). España tocó y tocó y apenas hubo más partido. Unai Simón se confió en un mal despeje pero en el tramo final salvó la única ocasión de Irlanda del Norte, de Price. Joselu, último recambio, cerca estuvo del sexto, pero España ya había dado por bueno su puesta a punto. Un mal inicio y una reacción con gol y personalidad, con Rodrigo como faro en el centro, Pedri recuperado para la causa y alternativas con hambre en defensa y ataque. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: ESPAÑA, 5 - IRLANDA DEL NORTE, 1. (4-1, al descanso). --ALINEACIONES. ESPAÑA: Simón; Navas (Carvajal, descanso), Le Normand, Nacho (Laporte, min.52), Cucurella (Grimaldo, descanso); Rodri, Fabían, Pedri (Merino, min.61); Yamal (Joselu, min.72), Williams y Morata (Oyarzabal, min.52). IRLANDA DEL NORTE: Peacock-Farrell; Hume (Spencer, min.73), Ballard, Evans, Toal (Thompson, descanso), Lewis; Bradley (McCausland, min.66), Charles, Boyd-Munce (Evans, descanso), Price (McMenamin, min.83) y Reid (Taylor, min.66). --GOLES: 0 - 1, min.2, Ballard. 1 - 1, min.12, Pedri. 2 - 1, min.18, Morata. 3 - 1, min.30, Pedri. 4 - 1, min.35, Fabián. 5 - 1, min.60, Oyarzabal. --ÁRBITRO: Bastian Dechepy (FRA). Amonestó a por parte Le Normand (min.6) por parte de España. Y a Price (min.60) en Irlanda del Norte. --ESTADIO: Mallorca Son Moix de Palma de Mallorca.

Compartir nota: Guardar Nuevo