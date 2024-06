Attaoui: "Pensaba que estaba soñando en la cama"

Roma, 9 jun (EFE).- El español Mohamed Attaoui, subcampeón de Europa de 800 metros, declaró este domingo tras la final que cuando estaba cruzando la meta "pensaba que estaba soñando en la cama" porque no se podía creer la medalla de plata.

El cántabro, de 22 años, terminó segundo con un tiempo de 1:45.20 la final continental disputada en el Estadio Olímpico de Roma, solo fue superado en meta por el francés Gabriel Tual.

Los otros dos españoles en la final, Álvaro de Arriba y Adrián Ben, fueron cuarto y sexto, respectivamente.

"Estamos yendo paso a paso. Hoy ha llegado la final y con regalo. Creo que cuando he atacado no lo he dado todo, he guardado un poco para el final", dijo a los medios españoles, entre los que estaba EFE, en zona mixta.

"Casi siempre en los últimos metros me hundo y aquí no me he hundido. Pensé que estaba soñando en la cama, así que muy contento", añadió.

Attaoui se encuentra en un momento espléndido, pero cree que tiene margen de mejora: "Las cosas van super bien pero hay mucho que sacar. En la final había muchos gallos, estoy contentísimo".

"Me dice mi entrenador que tengo un cambio brutal y que con que llegue al final con fuerza puedo meterles 10 metros a los rivales", desveló.

Sobre su posible participación en los próximos Juegos, quiso ser cauto: "Primero hay que clasificarse en el campeonato de España, que va a ser igual de chungo que aquí. Hay que seguir afinando". EFE

