Antonio Abad deja claro que Isabel Pantoja está tranquila tras toda la polémica con Mariló de la Rubia

Isabel Pantoja se enfrenta a uno de los conciertos más complicados de su gira 50 años después de conocer esta semana que su hermano Agustín ha roto relaciones con Mariló de la Rubia y con la familia de esta para que no le roben el protagonismo a su hermana. Antonio Abad, el peluquero de la cantante, llegaba este viernes a Almería para acompañar a la artista y nos aseguraba que no había podido hablar con ella tras todas estas informaciones... pero tras estar en el hotel varias horas, salía y hablaba con la prensa. Antonio nos desvelaba que Isabel se encuentra tranquila a pesar de los rumores: "Bien, bien. Está tranquila", aunque nos confesaba que no ha hablado con ella de su amiga Mariló: "Pues ni idea, cariño, de esas cosas no las hablamos". Además, explicaba que no sabe nada acerca de si la cantante ha llorado en la terraza, tal y como se ha comentado en las últimas horas: "No sé nada, hijo, de verdad. No sé nada". Antonio nos explicaba que la tonadillera está preparada para su próximo concierto: "Muchas ganas de mañana, que va a ser un conciertazo, como de costumbre, y va a estar estupenda" y sobre su hermano Agustín declaraba que esta "bien, yo no lo he visto, o sea que debe de estar bien. Debe de estar bien".

Compartir nota: Guardar Nuevo