París, 9 jun (EFE).- El español Carlos Alcaraz, ganador de Roland Garros, aseguró que ha sabido aplicar a la tierra batida su propio estilo, que consiste en "ser agresivo todo el tiempo".

"Aunque crecí sobre tierra batida me he tenido que adaptar a la pista dura, porque es donde hay más torneos. Pero he sabido adaptar mi estilo, que es ser agresivo todo el tiempo", dijo.