Sainz: No es fácil extraer muchas conclusiones de las sesiones de hoy

Redacción deportes, 7 jun (EFE).- El español Carlos Sainz (Ferrari), que se inscribió decimotercero en la tabla de tiempos de los entrenamientos libres para el Gran Premio de Canadá, el noveno del Mundial de Fórmula Uno, manifestó en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal que "no es fácil extraer muchas conclusiones de las sesiones" de este viernes.

"Ha sido un viernes muy canadiense en esta época del año, con alternancia de condiciones; en seco y en mojado", comentó Sainz, de 29 años, con tres victorias -una de ellas este año, en Australia- en la categoría reina y 22 podios en la Fórmula Uno: el último de ellos hace dos domingos, al acabar tercero en Mónaco.

"A pesar de que la pista cambiaba durante todo el rato, nos apañamos para rodar todo lo que pudimos; y logramos sacar algunas tandas decentes, tanto con los 'slicks', como con el compuesto intermedio", explicó el talentoso piloto madrileño, que no seguirá el año próximo en Ferrari y que no ha informado acerca de su futuro, afirmando, además, que "no" tiene "nada firmado aún".

"Sin embargo, no es fácil extraer muchas conclusiones de las sesiones de hoy, así que necesitamos centrarnos en nosotros mismos; y estar lo mejor preparados que se pueda con miras a mañana", comentó Carlos este viernes en Canadá.