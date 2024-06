Netanyahu pide a Gantz que no abandone el gabinete de guerra

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha pedido este sábado a Benny Gantz, que forma parte del gabinete de guerra creado tras los ataques de las milicias palestinas el pasado 7 de octubre, que no abandone el gobierno de emergencia. "Este es el momento de la unidad y no de la división. Debemos permanecer unidos entre nosotros frente a las grandes tareas que tenemos por delante", ha señalado en un mensaje publicado en la red social X, pidiéndole así que no renuncie "a la unidad". En respuesta, Gantz ha resaltado en un comunicado que más allá de la "felicidad" debido al reciente rescate de cuatro rehenes en la Franja de Gaza, no hay que olvidar que "todos los desafíos que enfrenta Israel permanecen como estaban". "Por lo tanto, le digo al primer ministro y a todos los dirigentes: hoy también debemos considerar de forma responsable cómo será mejor y posible continuar desde aquí", ha señalado Gantz, según ha recogido el diario 'The Times of Israel'. Gantz ha cancelado este sábado la comparecencia que tenía prevista para esta tarde en la que, según fuentes próximas, iba a anunciar su dimisión tras expirar su ultimatum para un plan concreto de cara al futuro de posguerra. En las últimas semanas se han profundizado las diferencias no solo en el gabinete de guerra, sino también en el propio seno del gobierno de coalición encabezado por Netanyahu, a cuenta de la forma en que se está gestionando la guerra y también los posibles acuerdos con Hamás para la liberación de los rehenes.

