Lego Horizon Adventures, Dragon Ball Sparking! ZERO y Black Myth: Wukong, entre las novedades del Summer Game Fest 2024

El Summer Game Fest 2024 ha recogido algunas de las últimas novedades del sector de los videojuegos con anuncios de títulos que llegarán este año como el nuevo Lego Horizon Adventures, Dragon Ball Sparking! ZERO y Black Myth: Wukong. El evento anual de videojuegos dirigido por el también creador de The Game Awards, Geoff Keighley, ha tenido lugar durante la noche del viernes y, como es habitual, se ha celebrado ante el público en el YouTube Theater en Los Ángeles (Estados Unidos) para presentar una amplia variedad de novedades y títulos. Una de las novedades con la que arrancó la quinta edición del festival fue el nuevo videojuego Lego Horizon Adventures de PlayStation que, basado en la serie desarrollada por Guerrilla Games, ha mostrado sus primeras imágenes con Aloy como protagonista. Esta nueva aventura llegará en navidades para PS5, PC y Nintendo Switch. Otro de los nuevos títulos anunciados ha sido No More Room In Hell 2 que, desarrollado por Lever Games, se basa en un título de terror cooperativo en el que los jugadores deberán derrotar a criaturas zombis. Este título llegará a PC durante este año. Siguiendo esta línea, además de mostrar nuevas imágenes con un trailer, se ha dado a conocer la fecha de lanzamiento de Dragon Ball Sparking! ZERO, que estará disponible para los jugadores el próximo 11 de octubre en PS5, Xbox series X y S y PC. Continuando con las novedades, el evento también ha contado con un nuevo juego de deportes. Así, tras el lanzamiento de Hogwarts Legacy, el universo de Harry Potter vuelve con Harry Potter Quidditch Champions que, desarrollado por Unbroken Studios, se centra en el deporte Quidditch y permitirá a los usuarios ponerse en el papel de los magos para jugar partidos con amigos. Con todo ello, Harry Potter Quidditch Champions llegará el 3 de septiembre de este año para consolas PlayStation y Xbox, así como para PC. El Summer Game Fest también ha sido el escenario del anuncio de la séptima entrega de Civilization, que siguiendo la línea de esta saga, permitirá a los jugadores crear un gran imperio. Desarrollado por 2K Games, Civilization VII se lanzará el próximo año 2025. Igualmente, otro de los juegos que ha contado con protagonismo en el evento ha sido Black Myth: Wukong, que estará disponible el 20 de agosto en PS5 y PC. Asimismo, Star Wars Outlaws ha contado con un nuevo trailer, donde se han mostrado más imágenes de la nueva historia del universo Star Wars, que se pondrá a disposición de los usuarios el 30 de agosto de este año, y que dará a conocer más detalles en el evento de Ubisoft, programado para el próximo lunes 10 de junio. Por otra parte, Capcom ha compartido un nuevo trailer de su nuevo título Monster Hunter Wilds, cuyo lanzamiento tendrá lugar en 2025. Igualmente, se ha presentado Dune: Awakening, un videojuego de supervivencia en mundo abierto con modo multijugador. Otras novedades han ido de la mano de Valorant que, tal y como se ha anunciado, estará disponible para consolas PlayStation 5 y Xbox Series X y S. Street Fighter 6 también recibirá actualizaciones, con la introducción de personajes como M.Bison, Elena, Terry Bogard y Mai Shiranui. Además de todo ello, se ha dado a conocer el primer DLC Alan Wake 2, que ya está disponible para los jugadores y, por su parte, Palworld ha anunciado una expansión llamada Sakurajima, que llegará el próximo 27 de junio. El evento ha recogido algunos nuevos títulos para Realidad Virtual, como es el caso de Batman Arkham Shadow, que llegará a los visores Meta Quest. Con todo ello, también ha contado con títulos como The First Descendant, que se lanzará el próximo 2 de julio; Sonic X Shadow Generation, que estará disponible a partir del 25 de octubre; la versión para consolas de New World: Aeternum, que se podrá jugar a partir del 15 de octubre; Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, cuyo lanzamiento está previsto para el 19 de julio de este año; y Kingdom Come Deliverance 2, que llegará este año. Finalmente, el Summer Game Fest 2024 ha cerrado con Phantom Blade Zero de S-Game que ha mostrado un nuevo trailer de combates de alta velocidad. Asimismo, esta edición se ha completado con títulos como la aventura de fantasía y monstruos en primera persona Dark and Darker, la misteriosa dimensión de Unknown 9 Awakening, el 'shooter' en tercera persona Killer Bean, y el nuevo título de la compañía de videojuegos Annapurna, Wanderstop.

