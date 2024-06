Bad Bunny consolida su reinado poniendo a "perrear" a Puerto Rico en el cierre de su gira

San Juan, 7 jun (EFE).- Bad Bunny consolidó la noche de este viernes su reinado poniendo a "perrear" a su Puerto Rico natal en el primer concierto de los tres consecutivos que ofrecerá este fin de semana en el Coliseo José Miguel Agrelot, para poner el broche de oro a su gira 'Most Wanted Tour'.

El espectáculo arrancó con la música clásica de la orquesta que acompaña al artista en este tour, dirigida por Carlos López y compuesta por músicos de Colombia, Venezuela, Albania, Cuba y Estados Unidos, que tocó tres piezas musicales, entre ellas 'La Borinqueña', el himno puertorriqueño.

Tras deleitar al público con esta introducción, ataviado con un traje negro con tachuelas doradas, Bad Bunny hizo su aparición en el escenario cantando 'Nadie sabe', el tema homónimo de su último álbum.

"Si has visto a Bad Bunny cantar en vivo, pero no lo has hecho en Puerto Rico, realmente no lo has visto", afirmó Benito Martínez Ocasio, nombre de pila del artista.

Horas antes del primero de sus tres conciertos, el cantante manifestó en su cuenta de Instagram que lleva mucho tiempo "esperando y deseando" este momento y declaró que los espectáculos que ofrecerá este fin de semana "cerrarán una etapa" en su carrera y en su vida.

Del mismo modo, resaltó que los puertorriqueños "fueron los primeros en escuchar este álbum" y su música en general, haciendo referencia al concierto de presentación del disco que también realizó en el Coliseo, la principal sala de conciertos de la isla caribeña.

En un abarrotado auditorio, tras vender todas las entradas, todos sus temas fueron coreados y bailados por los asistentes, muchos de ellos vestidos con atuendos vaqueros.

El treintañero continuó el evento con el tema 'Monaco' y Young Miko fue la primera artista que acompañó a Bad Bunny en la tarima para interpretar a dúo 'Fina'.

"No desperdicien su tiempo tratando de evitar o defenderse de cosas o de personas que no saben de ti. De mí se dicen cosas todos los días, a mí me importa cero porque sé lo que tengo en mi corazón", recomendó Bad Bunny a sus fanáticos.

"Benito, Benito", ovacinó el público a Bad Bunny antes de que sonara el tema 'Los Pits' que cantó desde una plataforma flotante sobre la multitud.

'No me quiero casar' fue la puerta a los temas emblemáticos del artista, como 'Acho PR', 'Seda', 'Baticano', 'Gracias por nada', entre otros.

"Es el único concierto de los 49 que he hecho en el que me pongo nervioso por estar aquí en casa. Se siente cabrón estar en Puerto Rico", expresó el cantante.

Al final del espectáculo, Bad Bunny también interpretó canciones de su exitoso álbum 'Un Verano Sin Ti', como 'Moscow Mule' o 'Después de la Playa'.

Después de más de tres horas de concierto, el colofón al evento fue la conocida canción 'El Apagón'.

Los fanáticos que no lograron hacerse con la codiciada entrada acudieron a la reventa, que no ha estado exenta de polémica debido a las numerosas denuncias de fraude.

Asimismo, el concierto fue retransmitido en más de una docena de salas de cine de Puerto Rico que habilitaron su espacio para que los asistentes bailaran al ritmo de la música del conocido como 'Conejo Malo'.

Las salas de Caribbean Cinemas también ofrecieron una experiencia única a los espectadores que pudieron ver la proyección de un documental exclusivo sobre el artista.

El cantante urbano culmina su tour en su tierra natal, tras realizar 49 conciertos en varias ciudades estadounidenses, entre ellas en San Francisco, Los Ángeles, Washington, Dallas, Miami, Boston y Orlando.

El artista lanzó el 13 de octubre su último y séptimo álbum 'Nadie sabe lo que va a pasar mañana', compuesto de 22 canciones y con colaboraciones con Arcángel, Bryant Myers, De La Ghetto, Eladio Carrión, Feid, Luar La L, Mora, Ñengo Flow, Young Miko y Youngchimi

Este disco fue el más reproducido en un solo día en la plataforma musical Spotify en 2023.

Esther Alaejos