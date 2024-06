Ayoze Pérez: "Es un trabajo de muchos años, veo esta recompensa ahora y creo que es maravillosa"

El futbolista internacional español Ayoze Pérez ha afirmado este viernes que debido a su "trabajo de muchos años" ha logrado "esta recompensa ahora", a la que ha definido como "maravillosa", tras haber entrado en la lista de Luis de la Fuente para jugar la Eurocopa masculina, programada del 14 de junio al 14 de julio en Alemania. "En este año y algo en el Betis, se me ha visto recompensado de esta manera. y ese nivel de madurez y ese nivel futbolístico me han traído aquí. Al fin y al cabo es un trabajo de muchos años, veo esta recompensa ahora y creo que es una recompensa maravillosa por representar a tu país en un evento tan importante", comentó Ayoze en rueda de prensa desde el Estadi Mallorca Son Moix. "Puede ser, pero no le doy más importancia de la que tiene", contestó a la pregunta de un periodista sobre si se sentía un desconocido para la afición española. "Al final he hecho muy buena carrera en la Premier, una liga de mucho prestigio, fueron nueve años de mucho trabajo, mucho sacrificio y al final es el cúmulo de todos los años llegar a este momento", argumentó Ayoze. Ser incluido por De la Fuente en esa lista para la EURO le generó "mucha felicidad" y también "mucha ilusión". "Enseguida acudí a mi familia, a los más cercanos para darles esa gran noticia. Se verá un poco fastidiado por los compañeros que nos tienen que dejar, es una situación un poco complicada pero al final todos hicimos méritos para estar y seguro que desde la distancia van a estar apoyándonos", añadió. "Llegué con la idea muy clara de hacerlo lo mejor posible, de mostrar lo que puedo ofrecer, de aportar mi granito de arena, de dar lo mejor de mí y al final es el míster quien decide. Todo empieza desde el rendimiento con mi club también, entonces no solo se reduce a estos días, los cuales han sido muy buenos", advirtió al respecto. No en vano, contra Andorra marcó un gol y firmó una actuación muy destacada. "El otro día fue un partido positivo por mi parte y al final la decisión del míster ha sido positiva para mí. Y muy contento, muy contento, agradecido obviamente al míster por confiar en mí, por la oportunidad, por la confianza y con toda la ilusión del mundo para afrontar esta Eurocopa", señaló el delantero del Real Betis Balompié. En este sentido, dedicó "palabras de agradecimiento" al club bético y a sus compañeros. "Al final han sido también un poco partícipes de esto al ayudarme durante todo el año a buenos logros y a tener buenas actuaciones", subrayó. "Y en especial a Isco, que lamentablemente ha pasado por esta lesión que todos conocemos. Estaba en un gran momento, podría ser también uno de los elegidos", opinó sobre Isco Alarcón. Por otra parte, analizó las opciones ofensivas de la 'Roja'. "Todos somos diferentes unos a los otros. Creo que eso es algo positivo en la faceta de ataque. Hay jugadores de diferentes características. Estos días que he estado más cerca con los compañeros, compartiendo entrenamientos y momentos puntuales, al final nos miramos unos a los otros en actuaciones, acciones, etc.", recalcó Ayoze. "Soy consciente de que tenemos un gran equipo, un equipazo, y en la faceta goleadora yo no tendría ninguna preocupación. Sé que los que tenemos arriba tienen la capacidad suficiente para hacer muchos goles, son jugadores que lo han demostrado durante muchos años, han hecho muy buenos números. Repito, la mezcla de los diferentes tipos de jugadores que tenemos en esa faceta atacante es muy buena", insistió. De igual modo, enumeró cualidades que le han ayudado a estar en la EURO. "La verdad que mucho trabajo, goles, asistencia y también por edad pues ese grado de experiencia también, en ese sentido con toda la ilusión y las ganas del mundo. Al final aportando mi granito de arena al equipo de la mejor manera posible y sobre todo en lo que el míster considera oportuno", describió su labor en el grupo de De la Fuente. "Al cúmulo de cosas te diría que sí", respondió sobre si merecía ser internacional por España. "Futbolísticamente hablando y por nivel de madurez, son muchos factores que se juntan y de ahí que yo también sienta que es mi mejor momento, me siento con mucha confianza, en ese estado de felicidad en el que te salen las cosas mucho mejor", resaltó. "A pesar de haber pasado nueve años en la Premier, con un buen rendimiento, algún título y buenas actuaciones, pues al final en general diría que este es mi mejor momento por muchas circunstancias, por ese grado de madurez, por el nivel futbolístico", repitió finalmente.

