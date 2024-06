Biden asegura que no indultará a su hijo Hunter de ser declarado culpable del caso por posesión ilegal de armas

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha asegurado este jueves durante una entrevista con la cadena de televisión ABC News que no indultará a su hijo Hunter Biden en caso de que sea declarado culpable en su caso por posesión ilegal de armas, cuyo juicio arrancó el pasado lunes. Durante la entrevista, el periodista de ABC News ha preguntado al mandatario estadounidense si aceptaría el resultado del juicio y si descartaría el indulto para su hijo, a lo que Biden ha respondido "sí" a ambas. El lunes, coincidiendo con el inicio del proceso, Biden transmitió cariño y apoyo a Hunter, de quien destacó su "resiliencia ante la adversidad". Hunter está imputado por tres cargos al haber estado en posesión de un arma, concretamente un revólver Colt Cobra, durante al menos once días después de haber falsificado en 2018 el formulario para su compra y de haber mentido al vendedor. El primero de estos cargos acusa a Hunter Biden de mentir en un formulario de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos (ATF) al jurar falsamente que no era adicto ni consumía drogas ilegales. El segundo de ellos señala que el hijo del mandatario habría mentido al vendedor del arma sobre el mismo asunto. El tercer cargo acusa a Hunter Biden de posesión ilegal de armas mientras consumía o era adicto a drogas, lo cual es considerado como un delito federal. El hijo de Biden también se enfrenta a nueve cargos --de los que se declaró no culpable en enero-- por evasión de impuestos en el estado de California. Según la acusación, el hijo de Biden gastó 1,4 millones de dólares en impuestos federales en drogas, acompañantes, hoteles de lujo, vehículos de lujo o ropa, entre otros.

