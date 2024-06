Albert Rivera revela cómo se encuentra Begoña Villacís tras el asesinato de su hermano Borja

Durísimos momentos para Begoña Villacís tras el asesinato el pasado martes 4 de junio de su hermano Borja, abatido a tiros tras sufrir una emboscada en la carretera de Fuencarral-El Pardo en Madrid. Mientras la Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido ya a los tres presuntos implicados en el crimen -Kevin Pastor, su madre y un amigo llamado Ismael cuyo papel en el suceso no está claro por el momento- y la investigación continúa arrojando sorprendentes informaciones y teorías sobre el motivo del tiroteo que acabó con la vida del hermano pequeño de la exvicealcaldesa de Madrid -se apunta a un ajuste de cuentas- la familia del fallecido vive este doloroso trance en la más estricta intimidad. Horas después de su asesinato, Begoña Villacís se despedía de Borja con un escueto pero emotivo mensaje publicado en su cuenta de Instagram: "Adiós, mi niño, mi hermano pequeño. Te quiero. Cuídanos. DEP" escribía con una imagen de su hermano cuando era tan solo un niño. Sacando fuerzas de flaqueza, la política de 'Cuidadanos' ha roto su silencio en X (antiguo Twitter) y, agradeciendo "de corazón" las muestras de cariño que ha recibido tras el asesinato de Borja, ha confesado que su familia "está rota" y que han decidido "vivir estos momentos en recogimiento e intimidad". A continuación, Villacís ha publicado otro mensaje para agradecer la labor de la Policía durante la investigación de los hechos: "No tengo palabras para describir el inmenso consuelo que ha supuesto la gran profesionalidad y humanidad mostrada por nuestra Policía. Gracias" ha compartido. Ahora es Albert Rivera, excompañero e íntimo amigo de Begoña, el que acompañado por el ex de 'Ciudadanos' José Manuel Villegas nos ha contado cómo se encuentra tras el asesinato de su hermano, y, revelando que está "devastada" ha hecho una petición a la prensa para que le "dejen que viva estos momentos en paz con su familia".

