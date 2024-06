Siete militares muertos en un ataque en un parque nacional del norte de Benín

Al menos siete militares del Ejército de Benín han muerto en una emboscada tendida por hombres armados no identificados llevada a cabo en el Parque Nacional de Pendjari, en el norte del país africano, en medio del deterioro de la seguridad en esta zona, situada cerca de la frontera con Burkina Faso. El ataque tuvo lugar el martes mientras los soldados patrullaban en motocicleta el parque, cuando se encontraron con los supuestos terroristas, por lo que no tuvieron tiempo de usar sus armas, según ha informado la cadena de televisión Benín Web. Sin embargo, las autoridades no se han pronunciado al respecto. Benín ha registrado un repunte de los ataques en los últimos años y se teme que los grupos yihadistas que operan en el Sahel extiendan sus operaciones hacia el golfo de Guinea.

Compartir nota: Guardar Nuevo