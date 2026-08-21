Jamal Musiala se pierde la Supercopa alemana tras sufrir dos desmayos

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El futbolista del Bayern de Múnich Jamal Musiala se perderá la final de la Supercopa Franz Beckenbauer, la Supercopa alemana, de este sábado contra el Borussia Dortmund debido a los efectos secundarios que ha sufrido tras un cambio en su tratamiento para sus crisis de pérdida de conciencia por problemas neurológicos.

"Ha entrenado de forma individual esta semana. Ha cambiado algo en su tratamiento, lo que le ha provocado algunos efectos secundarios. Es totalmente normal realizar cambios en un tratamiento. Ahora queremos volver a la situación anterior", declaró el entrenador del equipo, Vincent Kompany, en la rueda de prensa de este viernes.

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Tras sufrir dos desmayos durante dos recientes partidos amistosos de pretemporada, Musiala reveló que padecía "crisis de ausencia breves y temporales -pero tratables- derivadas de una disfunción neurológica", pero que era "optimista".

"Cambió algo en la medicación, por lo que los episodios se hicieron evidentes. Ahora queremos volver a la situación anterior, cuando estos episodios no se producían", explicó Max Eberl, miembro de la junta directiva responsable de asuntos deportivos.

Kompany afirmó que el club lleva "tiempo lidiando con esto" y quehan recibido "mucha más información" y han tomado "decisiones con la ayuda de los mejores expertos". "A nivel interno, hemos llegado a un punto en el que ya casi no hablamos del tema. Llevamos mucho tiempo preparados para ello, contamos con nuestros protocolos y somos muy optimistas", apuntó.

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El Bayern ha subrayado que los neurólogos que tratan a Musiala han afirmado que no hay motivos de preocupación en lo que respecta al deporte de élite. Fuentes del Bayern también han declarado a la dpa que no hay indicios de que el mediapunta no pueda continuar su carrera al más alto nivel.