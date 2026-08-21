La Alianza para las Vacunas Gavi anuncia cerca de 11 millones de euros adicionales para responder al brote de ébola

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La Alianza para las Vacunas Gavi ha anunciado una financiación adicional de cerca de 11 millones de euros para apoyar la respuesta al brote de ébola por el virus de Bundibugyo mediante el suministro de vacunas a la República Democrática del Congo (RDC) y la protección de los servicios de inmunización sistemática en otros países.

Así, se destinarán 6 millones de euros a la adquisición de 70.000 dosis de la vacuna 'Ervebo', provenientes de la reserva mundial de vacunas contra el ébola. Asimismo, se han aprobado otros 5 millones de euros del Fondo de Primera Respuesta de Gavi para ayudar a los países y socios a proteger los servicios de inmunización en zonas de alto riesgo y sentar las bases para la vacunación contra el Ébola.

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"Esta nueva financiación ayudará a salvar vidas, mantener a raya otras enfermedades mortales y apoyar el despliegue de la vacuna Ervebo, que ha mostrado señales prometedoras en los primeros datos al ofrecer protección frente al virus de Bundibugyo", ha declarado la directora ejecutiva de Gavi, Sania Nishtar.

La inversión adicional en vacunas 'Ervebo' se produce tras la decisión adoptada por el Grupo Internacional de Coordinación para el Suministro de Vacunas (ICG), organismo que gestiona el uso de las reservas mundiales de vacunas financiadas por Gavi para responder a los brotes, de asignar un primer lote de 70.000 dosis de 'Ervebo' a la República Democrática del Congo (RDC).

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Según explica desde Gavi, la seguridad demostrada de la vacuna 'Ervebo', que se ha utilizado con éxito para combatir varios brotes de ébola de tipo Zaire, junto con las primeras evidencias de que podría ayudar a reducir los casos graves y las muertes por la enfermedad por el virus de Bundibugyo, la convierten en una herramienta importante que podría contribuir a salvar vidas en lo que ya se ha convertido en el mayor brote de ébola de la historia de la RDC.

Dado que estas vacunas están disponibles de forma inmediata a través de la reserva mundial, su distribución podría llevarse a cabo rápidamente, y su administración se realizaría siguiendo las recomendaciones del Grupo de Expertos en Asesoramiento Estratégico sobre Inmunización de la OMS (OMS SAGE).

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FORTALECIMIENTO DE LA RESPUESTA ANTE BROTES

Gavi proporcionará 5 millones de euros para proteger los servicios de inmunización y prepararse para la vacunación contra el ébola, como parte de un compromiso más amplio de hasta 43 millones de euros a través del Fondo de Primera Respuesta de Gavi anunciado en mayo.

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Del total de 5 millones de euros, aproximadamente 3,5 millones ayudarán a la República Democrática del Congo (RDC) a garantizar la continuidad de los servicios de inmunización para más de 1,17 millones de niños menores de dos años en las provincias de Ituri, Kivu del Norte, Kivu del Sur, Tshopo y Alto Uele.

La financiación también ayudará a la RDC a reforzar el seguimiento y la notificación de los programas de inmunización, así como la participación de las comunidades, con el fin de mantener la confianza en los servicios de vacunación.

Además de la financiación destinada a la RDC, 1,3 millones de euros del Fondo de Primera Respuesta financiarán el apoyo técnico de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África (Africa CDC), la OMS y UNICEF a los países y a la región.

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Por último, se invertirán 400.000 euros en reforzar la inmunización sistemática y mejorar los sistemas de datos en Uganda, así como en prepararse para un posible despliegue futuro de vacunas contra el ébola.