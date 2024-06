Los hutíes de Yemen y las milicias proiraníes de Irak lanzan su primera operación contra Israel

Los rebeldes hutíes de Yemen han asegurado este jueves que han llevado a cabo una primera operación conjunta con la Resistencia Islámica en Irak --una combinación de varias milicias proiraníes-- contra el puerto de Haifa, ubicado en el norte de Israel en aguas del mar Mediterráneo. Según ha detallado el portavoz militar de los rebeldes yemeníes, Yahya Sari, la operación ha consistido de dos ataques. El primero de ellos se ha realizado contra dos buques de mercancías cargados con equipos militares; el segundo se ha lanzado contra un barco que había violado la prohibición de acceso al puerto. Sari ha compartido en las redes sociales de los hutíes una declaración en la que ha recalcado que ambos ataques han sido "precisos" y se han llevado a cabo con vehículos aéreos no tripulados. Sin embargo, los hutíes no han aportado más información sobre los buques atacados ni cuándo se produjo la operación. Esta misma madrugada, los hutíes han informado de otros tres ataques contra buques mercantes, dos en el mar Rojo y otro contra un barco estadounidense en el mar Arábigo, por presuntamente haber violado la orden de los insurgentes yemeníes de no dirigirse hacia Israel en el marco de su apoyo a la causa palestina. Los hutíes, que controlan la capital yemení, Saná, y otras zonas del norte y el oeste del país desde 2015, han lanzado varios ataques contra territorio de Israel y contra buques con algún tipo de conexión israelí a raíz de la ofensiva en la Franja de Gaza, que ha causado hasta la fecha más de 36.600 muertos, al tiempo que han atacado buques estadounidenses y británicos en respuesta a los bombardeos contra Yemen.

