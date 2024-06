Consuelo Berlanga pierde a su marido, Ricardo Pita

Durísimos momentos para Consuelo Berlanga, una de las recordadas 'chicas Hermida', tras el fallecimiento de su marido Ricardo Pita, con el que llevaba casada casi 40 años. Tal y como ha podido saber Europa Press por fuentes cercanas a la periodista fue la semana pasada cuando perdió al gran amor de su vida, pero respetando sus deseos de vivir este doloroso trance en la intimidad la noticia no ha trascendido hasta ahora. Ha sido Alicia Senovilla, presentadora del programa 'Juntos' de Telemadrid, quien hacía pública este martes la pérdida de la querida tertuliana: "Quiero mandar un beso enorme y nuestro más sentido pésame a nuestra compañera Consuelo Berlanga que ha perdido a su marido. No ha querido publicidad alguna y lo ha querido llevar en la más estricta intimidad. Pero sabes que te queremos y desde aquí te queríamos mandar un beso y un abrazo de corazón" expresaba muy afectada. Ricardo Pita fue velado en el Tanatorio Norte de Madrid la semana pasada y enterrado en la más estricta intimidad en el cementerio de El Espinar (Segovia). Demostrando la gran amistad que conservan con Consuelo décadas después de trabajar juntas en el programa de Jesús Hermida, Nieves Herrero, Irma Soriano o Mariló Montero habrían estado a su lado en este complicado momento. Y es que la popular periodista llevaba toda la vida con su marido. Se conocieron en un crucero gracias a una amiga hace más de 4 décadas, y desde que sus caminos se cruzaron por primera vez, no volvieron a separarse. Casados desde hacía 39 años y con un hijo en común -que se llama Ricardo, como su padre- Consuelo y Ricardo formaban una de las parejas más estables, enamoradas y discretas del panorama nacional.

