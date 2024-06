(AMP.) España se sumará a la demanda ante la CIJ de Sudáfrica contra Israel por supuesto genocidio en Gaza

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha anunciado que España se va a sumar a la demanda presentada por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) contra Israel por presunta violación de la Convención contra el Genocidio por su ofensiva militar en Gaza tras el ataque terrorista de Hamás del pasado 7 de octubre. "España va a intervenir en el procedimiento del Tribunal Internacional de Justicia iniciado por Sudáfrica ante la situación en Gaza", ha anunciado el ministro en una rueda de prensa convocada de forma urgente a primera hora de este jueves, explicando que el Gobierno lleva valorando la cuestión "muchas semanas". "Hemos decidido dar este paso tras los acontecimientos de los últimos días en los que vemos que las medidas cautelares del Tribunal Internacional de Justicia se orillan completamente y están muy lejos de cumplirse", ha explicado, en referencia al hecho de que Israel no ha frenado su ofensiva contra Rafá como le había exigido la corte, incidiendo en que las medidas cautelares "son de obligado cumplimiento para todas las partes". El jefe de la diplomacia ha recalcado que el "único objetivo" del Gobierno al sumarse a la iniciativa de Sudáfrica "es poner fin a la guerra y empezar a avanzar en la aplicación de la solución de dos Estados que es la única garantía para alcanzar la paz y la seguridad para palestinos e israelíes y para toda la región". "Todos ellos tienen derecho a la paz, el mismo derecho", ha puntualizado. ESPAÑA NO SE PRONUNCIA SOBRE SI HAY GENOCIDIO No obstante, el ministro no ha querido pronunciarse sobre si la operación militar que está llevando a cabo Israel en la Franja de Gaza supone un genocidio, incidiendo una vez más que le corresponde a la CIJ dirimir esta cuestión y en que el Gobierno la respaldará, sea cuál sea, cuando se produzca. Al sumarse al caso, ha explicado Albares, "lo que España hace no es pronunciarse sobre el delito en sí, eso es una labor del tribunal", sino que lo que busca es apoyar su labor. Cualquier decisión que termine tomando la CIJ, ha asegurado, España "la va a apoyar, la va a respetar, la va a cumplir y va a instar a todas las partes a cumplirla". "Poco importa mi opinión personal, el ministro de Asuntos Exteriores no está para dar sus opiniones personales", ha esgrimido, subrayando que "la opinión institucional del Gobierno de España hoy es la intervención en esta demanda" en señal de su "compromiso con el Derecho Internacional". "Esto no es un concurso o una carrera de a ver quién tiene una opinión más matizada o menos matizada", ha puntualizado. El ministro ha explicado que su Ministerio y la Asesoría Jurídica Internacional llevan semanas analizando el caso y ahora lo que se hará será presentar "un documento más breve en el que se expresa la intención de intervenir en la demanda y un documento más extenso que se está terminando de preparar" en el que se respadará el trabajo de la CIJ y se ofrecerán "elementos interpretativos para ayudar al tribunal a poder dictar una sentencia y poder aplicar las medidas cautelares". TAMBIÉN SE HIZO EN LA DEMANDA DE UCRANIA CONTRA RUSIA Albares ha recordado que España hizo "exactamente lo mismo y por los mismos motivos" al sumarse a la demanda presentada por Ucrania ante la CIJ contra Rusia por presunto genocidio en septiembre de 2022. "No tenemos dobles estándares, aplicamos los mismos principios, buscamos los mismos objetivos, en Ucrania y en Gaza: La paz, la protección de los civiles y el respeto del Derecho Internacional", ha remarcado. España se convierte así en el primer país europeo que se suma a la demanda que formuló Sudáfrica a finales de diciembre de 2023 contra Israel por presuntas violaciones de sus obligaciones en virtud de la Convención contra el Genocidio en Gaza. Desde entonces, se han sumado a la demanda Nicaragua, Colombia, Libia y México. En otro orden de cosas, el ministro ha aprovechado para reclamar "una vez más el cese de los bombardeos, el alto el fuego, la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes y el acceso urgente y sin restricciones de ayuda humanitaria a la población civil" en la Franja de Gaza, al tiempo que ha reiterado el respaldo de España a "iniciativas de paz como la del presidente Biden junto a Egipto" y trasladado su preocupación "por la extensión regional del conflicto".

