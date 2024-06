Mery Turiel, Estela Grande o Teresa Bass, ¿qué opinan las influencers del embarazo de Anabel Pantoja?

Sumándose al 'baby boom' del mundo influencer -encabezado por algunos de los rostros más seguidos de Instagram como Dulceida, Marta Riumbau o Marta Pombo-, Anabel Pantoja ha anunciado a bombo y platillo vía exclusiva en la revista 'Lecturas', que está embarazada de 4 meses y que pronto cumplirá su sueño de crear su propia familia junto a su novio David Rodríguez. Una gran noticia que ha convertido a la sobrina de Isabel Pantoja en la absoluta protagonista de la crónica rosa y a la que no han tardado en reaccionar algunas de sus compañeras de profesión, como las instagrammers Teresa Bass, Estela Grande o Mery Turiel, que también espera su primer hijo, encantadas por la llegada al mundo de un nuevo bebé 'influencer'. "Me hacía un poco de gracia porque decían 'ahora todas vais a tener bebés' como si lo hiciésemos por algo, me acuerdo que leí un comentario de bueno, están en la edad. No hablamos entre nosotras de 'oye vamos a tener niños'. La gente se lo crea o no ha sido coincidencia" ha asegurado Mery, dejando claro que no ha habido un 'cónclave' del universo 2.0 para ser mamás a la vez. Amiga de Anabel, la valenciana nos ha contado que se alegra "muchísimo por ella", reconociendo que es "guay ver a tantas compañeras viviendo esta etapa". "He visto que está de 4 meses, ojalá vaya todo fenomenal, estoy segura de que sí y sé que será una madraza, es algo que le hacía mucha, mucha ilusión" desvela. Quien no seguirá sus pasos -en lo de quedarse embarazada- por el momento es Estela Grande, que enamoradísima del futbolista Juanito Iglesias, con el que mantiene una sólida relación desde hace 4 años, confiesa que todavía no se ve siendo madre. "Yo realmente nunca he tenido despierto el sentimiento de querer ser madre. Nunca me lo he planteado y nunca ha estado en mi idea de futuro. Pero es verdad que en los últimos años me lo he planteado y lo he pensado mucho y sí que me gustaría ser mamá. Es verdad que no tengo prisa, cierto es el reloj biológico, pero bueno, creo que todavía estoy en tiempos y no me agobio, quiero disfrutar, creo que todavía tenemos muchas cosas que hacer Juan y yo juntos, solos, y bueno, cuando llegue, pues yo seré feliz de contároslo la primera" afirma. "Hay un montón de compañeras y amigas que están embarazadas, pero no me imaginaba lo de Anabel. Es como ¿y quién falta? ¿Quién falta? Pues de repente, faltaba Anabel. Pues sí, la he mandado un mensajito esta mañana. Además está guapísima, la he visto en las fotos y he dicho, pero cómo puede estar tan guapa, por favor, o sea, que me alegro infinito" ha confesado, convencida de que "con lo divertida y cariñosa que es, ese bebé va a ser súper feliz y va a estar súper contento siempre con esa madre". La ex de Diego Matamoros -con el que por cierto no tiene ninguna relación- también ha coincidido en alguna ocasión con David Rodríguez, y aunque no le conoce mucho, la impresión que le ha dado el novio de Anabel es que es "súper divertido" porque "el rato que estuvimos juntos en un concierto nos lo pasamos súper bien" Estela también nos ha hablado sobre el embarazo de otra de las ex de Diego, Marta Riumbau: "La admiro muchísimo. Ha querido hacerlo sola y lo estás viviendo y dices 'guau tía, es que es increíble, muy guay" reconoce. Teresa Bass se ha enterado del embarazo de Anabel, a la que no conoce personalmente, por redes sociales, y como afirma "era buscado y al final eso siempre es una bendición, le ha hecho ilusión y me alegro". Muy enamorada del televisivo Iván González, la influencer confiesa que antes que una boda ella también se vería teniendo hijos: "Estamos viviendo un momento muy familiar. Quien sabe si ampliaremos en un futuro la familia, pero hemos conseguido generar una paz, un vínculo, un hogar muy bonito. Me siento en casa, por fin después de 10 años en Madrid". "Lo de quedarse embarazada es normal, es la edad. A lo mejor si yo no tuviera esta cuenta atrás que todo el mundo dice la presión… no es que tenga presión es que la edad es la que es o lo decides o te quedas sin. A mí no me importaría que pasase ya, pero si no tuviera la cuenta atrás podría ser dentro de 10 años. Es la edad, hemos coincidido" asegura.

