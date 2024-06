Lacalle Pou dice que su Gobierno "no ha podido" bajar el número de homicidios en Uruguay

Montevideo, 5 jun (EFE).- El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, dijo este miércoles que su Gobierno "no ha podido" bajar el número de homicidios del país como lo hizo con las rapiñas, hurtos y abigeatos, pero que tiene "una enorme preocupación" por la escalada de ese delito.

Así lo aseguró a la prensa durante una inauguración de obras en el departamento (provincia) de Soriano (oeste) el mandatario, quien fue consultado sobre el caso del cuádruple homicidio ocurrido el pasado jueves en Montevideo, que reavivó el debate sobre el aumento de los asesinatos en el país.

"Lo que nunca he hecho y no voy a hacer en los días que me quedan de Gobierno es poner excusas, hay una enorme preocupación por los homicidios", lanzó el presidente centroderechista, cuyo mandato terminará en 2025 y del que se conocerá su sucesor tras las Elecciones Nacionales del próximo octubre.

"Nunca escucharon a este Gobierno decir son ajustes de cuentas, esto o lo otro, son homicidios, hay vidas que se pierden y en este caso además la de un niño", siguió el presidente, en alusión al caso en que fueron asesinados en el barrio Maracaná dos adultos, un niño de 11 años y una adolescente de 16 años.

A lo que insistió en que no quiere "justificar", aseveró que el récord de homicidios en el país se dio en 2018 -bajo el último Gobierno del izquierdista Tabaré Vázquez- "y después (el número) se mantiene estable desde hace mucho tiempo".

"Lamentablemente esto se mantiene hace 10 años", enfatizó Lacalle Pou, quien apuntó que no comparte "que se utilice esto como una plataforma de campaña" de cara a las primarias del 30 de junio, en las que los partidos elegirán sus candidatos únicos a la Presidencia.

Según el presidente, por otro lado, el Observatorio Nacional de Violencia y Criminalidad, que, puntualizó, "es el mismo de hace muchos años y no es que este Gobierno lo haya puesto", informó que en su mandato se dio un descenso de otros delitos como las rapiñas, los hurtos y los abigeatos por "primera vez en muchísimos años".

"¿Estoy conforme? no, no estoy conforme, pero hay que decir la verdad, los delitos han bajado, no podemos con los homicidios", redondeó, e indicó que sobre el cuádruple homicidio las autoridades "tienen elementos importantes para poder resolver el crimen", cuyo móvil es un "conflicto" entre grupos prolongado por 'mucho tiempo'".

El ministro del Interior, Nicolás Martinelli, aseguró el martes en una conferencia que Uruguay tiene "un problema con los homicidios" y que la cartera está ocupada en ello.

"Hemos implementado un cambio en el departamento de Homicidios (de la Policía Nacional) que ha logrado mejorar sustancialmente el nivel de esclarecimiento", apuntó.