La ONU recuerda que el acceso a asilo es un "derecho humano fundamental" tras las medidas anunciadas por Biden

La ONU ha recordado este martes que el acceso a asilo es un "derecho humano fundamental" tras las medidas anunciadas por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para impedir que todos aquellos migrantes que crucen la frontera sur de manera ilegal puedan recibir asilo, a fin de facilitar las expulsiones de quienes no están amparados legalmente para quedarse y reducir el trabajo de las autoridades fronterizas. "Solo quiero recordarles que la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y nuestra posición también es que en todas las situaciones reiteramos que la búsqueda de asilo es un derecho humano fundamental, y el acceso al asilo para aquellos que lo necesitan es primordial", ha manifestado la portavoz asociada del secretario general de la ONU, Florencia Soto Niño, durante una rueda de prensa. En ese sentido, ha destacado que cualquier persona que afirme tener una "temor fundado a ser perseguida en su país de origen" debe tener acceso seguro a otro territorio para que se evalúe su situación. Las medidas no son permanentes y suspenderán cuando el número de migrantes que cruzan la frontera sea lo suficientemente bajo como para que el sistema estadounidense pueda gestionarlo de forma segura y eficaz, e incluyen excepciones humanitarias, como menores no acompañados, víctimas de trata, o personas enfermas. Así, las autoridades podrán deportar a quienes no cumplan con algunos de estos requisitos cuando se supere la cifra de 2.500 detenciones diarias, en un momento en el que se ha registrado en abril cerca de 4.000 arrestos cada día. Los protocolos volverían a relajarse una vez se baje a las 1.500 detenciones durante 14 días, extremo que no se ha registrado desde julio de 2020, en época de pandemia. Se trata de una de las acciones más duras de la Administración Biden en relación a la frontera sur, uno de los temas clave de la carrera presidencial de 2024 y que para muchos supone uno de los principales quebraderos de cabeza del jefe de la Casa Blanca, mientras que Trump se siente muy cómodo con la retórica antiinmigración.

