David Beckham 'paraliza' Barcelona en un nuevo viaje a nuestro país

David Beckham lo ha vuelto a hacer. En esta ocasión el ex futbolista ha revolucionado la ciudad de Barcelona durante la inauguración de la primera boutique de la exclusiva firma de relojes Tudor de la que es embajador. En medio de una gran expectación, David posaba para los fotógrafos luciendo su mejor versión mientras decenas de fans seguían sus movimientos desde la calle. Si hace tan solo unas semanas Beckham y su mujer Victoria daban mucho de qué hablar en su última visita a nuestro país en la que disfrutaron de un viaje expres a Valladolid donde degustaron la mravillosa gastronomía de nuestro país en las bodegas Vega Sicilia, en esta ocasión David ha viajado en solitario para cumplir con sus compromisos profesionales. Tras su paso por la boutique, David abandonaba el lugar desatando la locura en pleno Paseo de Gracia. Con uan gran sonrisa, el ex jugador atendía a decenas de fans que vitoreaban su nombre al mismo tiempo que le pedían un autógafo o una fotografía. De lo más atento, Beckahm no dudó en dedicarles algunos minutos muy pacientemente aunque rodeado de fuertes medidas de seguridad hasta subirse a la furgoneta que le esperaba a pocos metros de la puerta.

