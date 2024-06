Mariló de la Rubia, ausente en el último concierto de Isabel Pantoja ¿por orden de Agustín? ¡Su reacción!

En los últimos meses se ha convertido en algo habitual ver a Isabel Pantoja con su gran amiga Mariló de la Rubia. La cordobesa, a la que conoce desde hace más de 20 años y con la que en los últimos tiempos ha estrechado su amistad, es la 'encargada' de llevar la agenda médica de la tonadillera, y de acompañarla a sus revisiones cada vez que la viuda de Paquirri viaja a Córdoba. Mariló tampoco se ha perdido sus últimos conciertos, y la hemos visto arropando a Isabel en ciudades como Bilbao, Las Palmas o Madrid. De ahí que haya llamado y mucho la atención la ausencia de uno de los grandes apoyos de la cantante en su actuación en Mérida, y hayan surgido rumores de que Agustín Pantoja tendría algo que ver en que la amiga de su hermana no estuviese en su último show. Especulaciones que Antonio Rossi ha confirmado este martes en 'Vamos a ver', revelando que con el fin de proteger a la artista y que se hable de su música y no de su amistad con Mariló -algo que le preocupa- habría pasado a la acción 'torpedeando' la presencia de la cordobesa en Extremadura. Este concierto no lo ha llevado el productor del resto de la gira 50 aniversario sino el propio Agustín y, buscando que la comitiva que acompaña normalmente a Isabel no estuviese en esta ocasión, no les habría facilitado entradas y tampoco se habría hecho cargo del desplazamiento y del hotel como sí ha hecho el encargado del resto de conciertos. Algo que la propia Mariló ha desmentido ante las cámaras de Europa Press, negando que haya tenido ningún enfrentamiento con Agustín y explicando que si no estuvo al lado de la tonadillera en Mérida fue porque estaba "malita" de las lumbares. Una dolencia que como nos ha contado sonriente ya ha superado, por lo que podría reaparecer con Isabel en su próximo concierto en Almería. Muy discreta, la andaluza tampoco ha querido pronunciarse sobre la próxima paternidad de Anabel Pantoja y David Rodríguez, que precisamente trabaja en la clínica que dirige en Córdoba, aunque sí ha reconocido feliz que es una gran noticia y que está muy contenta por los futuros papás, con los que tiene una maravillosa relación.

Compartir nota: Guardar Nuevo