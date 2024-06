La nueva temporada de Teatros del Canal de Madrid llega con la mirada en Hispanoamérica

Madrid, 3 jun (EFE).- Con más de cien espectáculos arranca la nueva temporada de Teatros del Canal de Madrid, en la que el teatro clásico, la danza, la música, las artes vivas y el circo vertebrarán una programación con la mirada puesta en Hispanoamérica, con el fin de fomentar el intercambio con teatros y festivales de habla hispana.

En la nueva programación, se estrena 'Canal Hispanidad' que busca fomentar el intercambio con los principales teatros y festivales latinoamericanos.

Este 2024, arrancará la colaboración con el Festival Internacional Santiago a Mil de Chile, uno de los más importantes del panorama internacional, con el Teatro San Martín de la Ciudad de Buenos Aires, referente escénico de la capital porteña, y con la Compañía Nacional de Teatro de México.

Las cinco obras enmarcadas dentro de Canal Hispanidad son 'Gemelos' (Chile), 'Temis' (Chile), 'Gaviota' (Argentina), 'La gran ilusión' (Argentina) y 'Los empeños de una casa' (México).

Además, en colaboración con el Teatro San Martín de la Ciudad de Buenos Aires, el director invitado Lluís Pasqual pondrá en escena 'La gran ilusión' de Eduardo de Filipo.

Con un nuevo modelo de dirección artística y de gestión, Teatros del Canal arrancará la nueva programación el próximo mes de septiembre con 'El alcalde de Zalamea' de Calderón de la Barca, dirigida por José Luis Alonso de Santos, director residente de la institución.

"Me he puesto a dirigir 'El alcalde Zalamea' porque me gusta mucho. El arte está para gustar no para sufrirlo. Queremos hacer cosas que nos gusten que nos llenen", ha señalado este lunes durante la presentación de la programación en rueda de prensa Alonso de Santos, quien ha añadido que este texto es pura actualidad, "es puente entre el siglo XVII y el XXI".

Los otros directores residentes presentarán 'Paisaje dentro de paisaje: 3. Acto de fe' de Olga Blanco, el montaje 'Los cuernos de don Friolera' de Valle-Inclán', dirigido por Ainhoa Amestoy, y el espectáculo lírico 'Ella' de Albert Boadella en el que aborda con música un tema traumático: una violación.

Teatros del Canal llevará a escena textos de autores clásicos de la talla de Calderón, Valle-Inclán, Fernando de Rojas, Chéjov, Shakespeare, Francisco Nieva, Sor Juana Inés de la Cruz y otras autoras clásicas como María de Zayas.

Una de las creadoras más reconocidas, Angélica Liddell, presentará su nueva propuesta escénica 'Dämon. El funeral' de Bergman, que abrirá este año el Festival de Aviñón.

La danza española y el baile flamenco adquieren una presencia significativa con la creación del Ballet Español de la Comunidad de Madrid, residente en Teatros del Canal y dirigido por Jesús Carmona, que presentará su primera producción en esta temporada.

La programación de danza propone 26 espectáculos en la que estarán Ángel Rojas, Antonio Ruz o las coreografías de Marcos Morau, Sidi Larbi Cherkaoui o Angelin Preljocaj.

Otras de las novedades serán la llegada, por primera vez, de la gran dama del teatro español Nuria Espert, en 'Todos pájaros', dirigida por Mario Gas y Victoria Abril con 'Medusa', dirigida por José María del Castillo.

Sergio Peris-Mencheta regresará a Canal con la dirección de 'Blaubeeren', de Moisés Kaufman y Amanda Gronich.

El bloque de artes vivas y performances contará con el montaje de 'La Señorita Blanco', dirigida por Olga Blanco o con 'Mille et une nuits', de Sorour Darabi, entre otras.

Música clásica y contemporánea, lírica, jazz, flamenco, electrónica, festivales como 'Ensemble' y 'Coma', ambos de música contemporánea, brindan un renovado paisaje musical.

La colaboración anual de Teatros del Canal con el Teatro Real de Madrid se concreta en esta temporada con la ópera 'Don Juan no existe' de la compositora Helena Cánovas, dirigida por Bárbara Lluch.

La temporada se completará con los Festivales Suma Flamenca y Suma Joven, el FIAS (Festival Internacional de Arte Sacro), Teatralia (Festival Internacional de Artes Escénicas para Todos los Públicos), el Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid, el Festival Internacional de Madrid en Danza y los recién creados Festival de la Guitarra y Festival Riesgo, dedicado a las artes circenses. EFE

