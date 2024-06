Guatemala recupera el control de la cárcel 'El Infiernito'

El Gobierno de Guatemala ha informado este domingo de que ha recuperado el control del Centro de Alta Seguridad Canadá, conocido como 'El Infiernito', que se encuentra en la ciudad de Escuintla, en el sur del país, y que estaba controlada por las bandas armadas. "Ingresamos con 400 agentes a la cárcel de 'máxima seguridad El Infiernito. Tenemos el control. Recuperamos las instalaciones que los gobiernos anteriores le cedieron a los criminales", ha anunciado el ministro de Gobernación guatemalteco, Francisco Jiménez, a través de su perfil en la red social X. En este sentido, ha señalado que "ya no hay ni un solo reo" en dicha prisión. "De nuevo esta cárcel es del país. La vamos a reestructurar para que ahora sí sea una de máxima seguridad", ha aseverado el ministro, que ha detallado que han encontrado desde equipos de sonido hasta cocodrilos. En este sentido, las autoridades han trasladado a 225 integrantes de la pandilla 'Barrio 18' desde una cárcel "totalmente abandonada, resultado de decisiones y del descuido de los gabinetes anteriores". "Esto tengo que decirlo porque llegó punto tal que no se interesaron a pesar de que tenían todas las condiciones tanto políticas como financieras para afrontarlo", ha denunciado. El presidente del país, Bernardo Arévalo, ha considerado que el Ministerio de Jiménez "ha dado un paso importante para acabar con los abusos de poder". "No más privilegios. (...) Con toda la fuerza de la ley, estamos recuperando el control del sistema carcelario en el país", ha manifestado.

