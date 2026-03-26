Algunas de las autoridades libanesas han actualizado la cifra de víctimas fatales a cerca de 1.100 tras los recientes bombardeos y operaciones terrestres llevadas a cabo por Israel, acciones que Israel sostiene como respuesta al lanzamiento de proyectiles de Hezbolá en represalia por el asesinato del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, según consignó el medio original. En este contexto, el presidente del Parlamento iraní, Mohamed Baqer Qalibaf, ofreció declaraciones en las redes sociales, celebrando la serie de ataques ejecutados por la milicia chií Hezbolá desde territorio libanés contra posiciones israelíes. El diario fuente informó que Qalibaf manifestó que dichas acciones demuestran la fortaleza y vitalidad del grupo, y anticipó la existencia de próximas acciones que calificó como "sorpresas".

Qalibaf destacó que Hezbolá llevó a cabo hasta 87 ataques en una sola noche contra objetivos del Ejército de Israel, hecho que atribuyó a la ofensiva iniciada el 2 de marzo por las fuerzas israelíes. En su mensaje, describió las operaciones como relámpago y afirmó que estos ataques han provocado grandes pérdidas materiales y humanas al lado israelí, siempre según informó el medio desde el comunicado oficial. El dirigente parlamentario reiteró su apoyo incondicional a Hezbolá al referirse a la organización como un motivo de orgullo para el islam y advirtió que aún quedan más acciones sin especificar por parte del grupo.

Desde el 28 de febrero, fecha identificada en la fuente como el inicio de una ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos contra Irán, la región ha visto intensificarse los enfrentamientos. Israel, por su parte, ha formulado la defensa de que sus operaciones en territorio libanés tienen como propósito contrarrestar las actividades de Hezbolá, y ha alegado que tales acciones no constituyen violación del alto el fuego pactado en noviembre de 2024. No obstante, tanto las autoridades libanesas como el propio Hezbolá han expresado su rechazo a la explicación israelí y han recibido el respaldo de la condena internacional, especialmente de Naciones Unidas, según publicó la plataforma original.

El balance de víctimas en Irán ha ido en aumento a consecuencia de las operaciones israelíes y estadounidenses. Irán ha reconocido oficialmente más de 1.500 fallecidos, mientras que la organización no gubernamental Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, sostiene que la cifra ya supera los 3.000 muertos, como repite la fuente.

En paralelo, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, pronunció críticas hacia la política de Estados Unidos en relación con los conflictos en la región. El ministro acusó a Washington de respaldar el bloqueo israelí sobre la Franja de Gaza y de recortar ayuda humanitaria bajo argumentos de seguridad. Sin embargo, señaló que Estados Unidos condena a Irán por responder militarmente en el estrecho de Ormuz, denunció el medio. Araqchi cuestionó lo que definió como un "doble rasero", en el que los crímenes atribuidos a Israel reciben aceptación, mientras que la autodefensa iraní es censurada. Remarcó, según el mensaje recogido por el medio de origen, que el Derecho Internacional no debería interpretarse o aplicarse según conveniencias políticas.

El artículo original también detalló que, a pesar de la vigencia del alto el fuego acordado en noviembre de 2024, Israel ha continuado con ataques a territorio libanés bajo la justificación de combatir amenazas de Hezbolá. Naciones Unidas ha condenado estas acciones, considerándolas actos contrarios al derecho internacional, mientras que los bombardeos han agravado la crisis humanitaria en la frontera. En este contexto, las autoridades libanesas han reiterado sus denuncias ante el Consejo de Seguridad acerca de las operaciones militares y su impacto en la población civil.

La respuesta de Irán y sus aliados, encabezados por Hezbolá, se ha traducido en operaciones armadas de gran escala, como la ofensiva nocturna de 87 ataques referida por el presidente del Parlamento iraní. Según el medio, Qalibaf enfatizó que estos hechos evidencian la preparación y capacidad de Hezbolá frente a las operaciones israelíes, y transmitió que se pueden presentar más acciones inesperadas en el corto plazo.

De acuerdo con la cobertura aportada por la fuente utilizada, la escalada en los enfrentamientos entre Hezbolá e Israel ha incrementado la tensión en todo Oriente Medio, con el riesgo potencial de la expansión del conflicto a otros países de la región. Las cifras de víctimas civiles y militares siguen en constante aumento, mientras que los llamamientos internacionales a la contención y el respeto al alto el fuego no han conseguido frenar la violencia persistente.