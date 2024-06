(Crónica) Kane sigue en racha con Inglaterra y Alemania no puede con Ucrania

La selección de Inglaterra goleó (3-0) este lunes a Bosnia y Herzegovina en un duelo amistoso de preparación para la inminente Eurocopa 2024, mientras que Alemania, anfitriona de la cita continental que empieza el 14 de junio, no pudo (0-0) con Ucrania. Los de Gareth Southgate firmaron una victoria trabajada en St. James Park, desgastando a una Bosnia que cedió en su resistencia ya en el segundo tiempo. El seleccionador inglés dio minutos a muchas caras nuevas, un once de muy pocos titulares, y Cole Palmer fue quien hizo el 1-0, su primer gol con Inglaterra, en el minuto 60. El jugador del Chelsea se estrenó de penalti e inclinó el campo hacia la meta rival como hizo durante todo el partido Trent Alexander-Arnold. El del Liverpool dio la asistencia del 0-2 a Jack Grealish, mientras que Harry Kane, que entró desde el banquillo como el del Manchester City, firmó el 0-3 ya en el 89'. El delantero del Bayern de Múnich marcó su duodécimo gol con la selección en los últimos doce partidos. Inglaterra recuperó así el sabor de la victoria, que no tenían desde mediados de noviembre, y contra Islandia el viernes cerrarán su preparación para la EURO, donde esperan sacarse la espina de la final perdida hace tres años. Por otro lado, Alemania no tuvo puntería en su amistoso en Nuremberg ante una Ucrania que también estará en la cita continental y que quiso aprovechar su examen de nivel. Pese a tener muchas ocasiones y merecer la victoria, lo cierto es que el empate alimenta las dudas sobre Julian Nagelsmann y su pobre racha de resultados. Sin los campeones de Europa con el Real Madrid Toni Kroos y Antonio Rüdiger, Alemania sí tuvo un once inicial bastante titular con Gündogan, Musiala, Wirtz y Havertz en la parte ofensiva, pero Ucrania se defendió como pudo y con algo de fortuna para salir reforzada ante una favorita que, con la presión de ser anfitriona, está bajo lupa con un amistoso más contra Grecia.

