Concluye el plazo de inscripción para la Presidencia de Irán con 80 candidaturas

Este lunes ha terminado el plazo oficial para la presentación de candidaturas para las elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo 28 de junio para elegir al nuevo mandatario tras la muerte en un accidente de helicóptero el pasado 19 de mayo y se han aceptado 80 solicitudes. La jornada del lunes ha sido la más concurrida en la Sede Electoral de Irán, con un total de 86 solicitudes. "Hoy ha sido el día más ajetreado. 86 personas han venido a la sede electoral y 22 se han registrado", 21 hombres y una mujer, ha explicado un portavoz del organismo, Mohamad Eslami, citado por la agencia de noticias semioficial Mehr. Más tarde, la emisora Radio Farda, vinculada al Departamento de Estado norteamericano, ha informado de que en total se han podido registrar 43 candidaturas este lunes, con lo que en total suman 80 en los cinco días que ha habido de plazo. El plazo ha terminado a las 18.00 horas de Teherán (16.30 horas en la España peninsular) con una cifra de candidatos registrados de por sí sensiblemente inferior a la del anterior proceso electoral de 2021, cuando en esta fase había 592 candidaturas. Ahora intervendrá el Consejo de Guardianes de la Revolución, que publicará una lista definitiva de candidatos aprobados unas dos semanas antes de las elecciones tras echar previsiblemente a la mayoría. Además, la Constitución iraní establece en su Artículo 115 que el presidente debe ser elegido de entre los "hombres religiosos y políticos", por lo que es habitual la descalificación de candidatas. En esta ocasión hay cuatro candidatas registradas. La campaña electoral como tal comenzará el 12 de junio y se extendrá hasta el 27 del mismo mes, víspera de la votación, prevista para el 28 de junio. CANDIDATOS Entre los candidatos destacan el expresidente Mahmud Ahmadineyad, Ishaq Yahanguiri --'número dos' del expresidente Hasán Rohani-- o Alí Lariyani, antiguo presidente del Parlamento iraní, o el exministro de Ciencia Mohamad Mehdi Zahedi. También se ha inscrito el portavoz del Consejo Islámico, Mohamad Baqer Qalibaf, antiguo presidente del Parlamento y alcalde de Teherán. Además Qalibaf ha tenido mandos en la Policía y en la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria iraní. Mustafa Purmohamadi, exministro del Interior y actual secretario general de la comunidad de monjes militantes también está en la lista. Purmohamadi fue uno de los cuatro jueces que firmaron las sentencias de muerte dictadas contra presos políticos en 1988. Igualmente se ha registrado Mehrdad Bazarpash, considerado cercano a Ahmadineyad y ministro de Vivienda y Desarrollo Urbanístico con el fallecido Raisi. Bezarpash viajaba en uno de los helicópteros del convoy de Raisi, aunque su aparato no se estrelló. Además se han inscrito el diputado Ebrahim Azizi, el exministro de Carreteras Abbas Akhundi, Dawud Manzur, Amirhosein Ghazizadé Hashemi, el ministro de Raisi Solat Mortazavi, Ali Hoseini Neishaburi y el vicepresidente del Parlamento Ali Nikzad. La lista la integran también Said Yalili, Vahid Haqanian, Alireza Zakani, Abdulnaser Hemati o Hamida Zarabadi. Llama la atención la ausencia de Mohamad Mojbar, 'número dos' de Raisi, a quienes muchos daban por candidato seguro en estos comicios. Otras solicitudes no han sido aceptadas, como la de Zahra Ahmadipur, vicepresdienta de la Organización del Patrimonio Iraní en el primer mandato de Rohani. Desde la oposición también se había especulado con la presentación de Mohamad Reza Aref, cercano a la corriente reformista, pero finalmente no se ha postulado.

Compartir nota: Guardar Nuevo