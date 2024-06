Teresa Urquijo, la culpable de que Nacho Fernández perdone a Martínez Almeida en la celebración del Real Madrid

José Luis Martínez Almeida y Teresa Urquijo han vuelto a convertirse en los protagonistas de la celebración del Real Madrid tras su nueva victoria en laa Champions. A pesar de su reconocidad afición por el Atlético de Madrid, el alcalde de la ciudad no dudó en felicitar a los jugadores y al equipo técnico en su paso por el ayuntamiento donde también pudimos ver a Teresa. "Ganar en el Real Madrid es una obligación inherente a llevar esa camiseta" reconocía el alcalde durante su discurso. "Os he sufrido muchas veces" comentaba entre risas sobre las veces que su equipo se ha enfrentado al Real Madrid para sentenciar "creo que antes del 2027, en el fin de mi mandato, volvéis con la Decimosexta. Así lo ha dicho Ancelotti. Aquí os esperamos. El Real Madrid es el icono de esta ciudad" comentaba Almeida a modo de predicción sobre el futuro del equipo blanco en los próximos años. Con su mujer sentada en primera fila desde donde pudo disfrutar de la celebración como aficionada madridista, Nacho no dudó en bromear con el alcalde al que le comentó: "Te vamos a perdonar, se lo vamos a perdonar porque en casa tiene a Teresa que es muy madridista y lo segundo porque ha tenido el detalle de venir con una camisa blanca, eso significa que está cambiando".

