Rocío Carrasco se cuela en TVE y le da una sorpresa a Terelu Campos

Más noticias sobre la boda de Rocío Carrasco y Fidel Albiac. Hoy, 18º aniversario de la muerte de Rocío Jurado, su hija mayor ha entrado por teléfono en el programa 'DCorazón' de TVE para hablar de su madre y ha anunciado algo que nadie esperaba. Antes de producirse la llamada telefónica, Fidel y Rocío escribían un mensaje a Terelu que esta se negaba a leer, pero cuando ya estaba la heredera universal de 'La más grande' por teléfono, le pedía que lo hiciera público. Terelu desvelaba que en el mensaje Fidel le pedía ser la madrina de bodas en representación de María Teresa Campos y, como no podía ser de otra manera por la relación tan estrecha que tienen, aceptaba con gran emoción. Además, Rocío aseguraba que "tengo el novio y el año, 2024, tengo madrina, tengo padrino, tengo director de orquesta que está ahí, Luis Pliego, tengo un montón de gente que me quiere y que lo va a pasar con nosotros", pero todavía no tiene pensado el sitio ni la fecha oficial... por lo que tendremos que esperar.

