Nuevas manifestaciones multitudinarias en Israel por la liberación de los rehenes

Unas 120.000 personas, según las organizaciones convocantes, se han manifestado este sábado en Tel Aviv para exigir la vuelta de los rehenes secuestrados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) el a Franja de Gaza en una nueva protesta que se ha reproducido en otras ciudades del país. Este sábado la marcha ha tenido un cariz especial, ya que exigen al Gobierno del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que acepte el plan de alto el fuego y liberación de rehenes y presos palestinos que presentó el viernes el presidente estadounidense, Joe Biden. Además piden la dimisión de Netanyahu y la convocatoria de elecciones anticipadas. El multitudinario seguimiento de la convocatoria hace que sea la mayor manifestación desde el ataque de las milicias palestinas del pasado 7 de octubre, según recoge el diario 'The Times of Israel'. En la manifestación han participado de nuevo familiares de los secuestrados como Einav Zangauker, madre de Matan Zangauker, quien ha advertido de que Netanyahu podría "torpedear" el acuerdo. Biden "ha hablado porque sabe que Netanyahu podría torpedear este acuerdo también". "Biden quería que la gente supiera qué es lo que había realmente sobre la mesa", ha indicado. La concentración se ha producido de nuevo en torno a las calles Begin y Kaplan de Tel Aviv, en la rebautizada como plaza de la Democracia escenario de las protestas contra el Gobierno desde el 7 de octubre y previamente de las manifestaciones contra la reforma judicial impulsada por el Gobierno de Nentanyahu desde enero de 2023, excepto por unas semanas de parétesis tras los ataques de Hamás. Mientras, en Jerusalén, miles de manifestantes han participado en la protesta y se ha desplegado una pancarta con el lema "Gracias, Biden" en referencia a la comparecencia del viernes. Los asistentes han marchado por el centro de Jerusalén, hasta la residencia oficial del primer ministro. "¡Abandonados! ¡Deben volver!", han coreado los manifestantes, acompañados de numerosas banderas amarillas, símbolo de los rehenes retenidos en Gaza. Varios familiares de rehenes han participado en la protesta, pese a que el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos no es convocante formal.

