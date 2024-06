Crónica del UCAM Murcia - Unicaja, 66-74

El Unicaja venció (66-74) al UCAM Murcia este sábado para evitar la eliminación en el 'playoff' de semifinales de la Liga Endesa, fallando en casa el equipo murciano aunque tendrán otra opción el lunes en su Palacio de atar la primera final de su historia. En un duelo de parciales e intercambio de golpes, el Unicaja empezó mandando y encontró su juego tras el duro 0-2 ante su público. Dylan Osetkowski (18 puntos), Yankuba Sima (13 puntos y 12 rebotes) y un Kendrick Perry (14) que, después de su lesión, parece que carbura a tiempo para los suyos, lideraron el 1-2 para confiar en la primera remontada de este calibre en una semifinal. A la tercera reaccionó el Unicaja. El campeón de la fase regular entró con todo en el Palacio murciano, un 0-15 con el que se sacudió las dudas que venía arrastrando en la serie y que, sin duda, fue decisivo para forzar el cuarto partido. Los de Ibon Navarro ganaron el rebote e impusieron un alto ritmo en transición y acierto. Osetkowski se enchufó por fin para los malagueños y Sito Alonso tuvo que rotar hasta despertar a su equipo en el segundo cuarto, peor no encontró tantas piezas inspiradas como hasta ahora. Tres triples y una defensa más parecida a la que sacaron en el Martín Carpena levantaron al UCAM Murcia y a la marea roja en la grada (22-29), pero el Unicaja volvió a golpear antes del descanso. De nuevo Osetkowski y Sima, con el dominio bajo aros, sofocaron la reacción local para mantener a los malagueños con una buena renta tras 20 minutos (24-39). Tras el descanso, al Unicaja le asomaron los fantasmas, con la buena zona de Sito Alonso provocando las pérdidas visitantes, y un Sleva potente en su decisión al ataque. Sin embargo, los de Navarro volvieron a demostrar mente fría y calidad para responder con un Perry enchufado. Los de Málaga se pusieron más de 20 puntos arriba (40-62), pero el UCAM no quiso borrarse del partido para dejar claro que, aún con la derrota, no piensa bajar los brazos en su objetivo histórico. No le entraron los triples cuando quiso, pero en el último cuarto, los de Alonso entraron con un parcial de 10-2. Caupain, Radebaugh y Sant-Ross dieron el último estirón de los locales, pero el campeón de liga en 2006, pese a llegar con más suspense de lo esperado con un 64-72 a dos minutos del final, se aferró a una serie que el UCAM demostró que venderá cara para no volver a Málaga. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: UCAM MURCIA, 66 - UNICAJA, 74. (24-39, al descanso). --EQUIPOS. UCAM MURCIA: Ennis (2), Hakanson (-), R.Kurucs (-), Sleva (15) y Diagné (4) --quinteto inicial--; Morin (6), Caupain (13), Radebaugh (12), Sant-Ross (10), Radovic (4). UNICAJA: Díaz (5), Taylor (4), Kalinoski (4), Osetkowski (18) y Sima (13) --quinteto inicial--; Carter (8), Barreiro (-), Perry (14), Ejim (2), Kravish (2), Thomas (4), Djedovic (-). --PARCIALES: 9-25, 15-14, 20-26, 22-9. --ÁRBITROS: Jiménez, Serrano y Manuel. Sin eliminados. --PABELLÓN: Palacio de Deportes de Murcia.

