Carmen Borrego y José María Almoguera explotan contra Edmundo Arrocet por sus memorias con María Teresa Campos

Siendo su "amiga del alma", y a pesar del complicado momento familiar que están viviendo no solo por la retirada de la televisión de Alejandra Rubio por las críticas que ha recibido por anunciar su segundo embarazo vía exclusiva -y no contárselo antes a su tía y a sus primos-, sino también por la supuesta intención de Edmundo Arrocet de publicar sus memorias bajo el título 'Teresita se quería casar' con una fotografía de María Teresa Campos vestida de novia, Carmen Borrego no se ha querido perder la fiesta con la que Belén Rodríguez ha celebrado este jueves por todo lo alto su 60 cumpleaños en el madrileño Museo Chicote.

Acompañada por su marido, José Carlos Bernal, su hijo José María Almoguera, y la novia del joven, María 'la jerezana', la colaboradora ha derrochado complicidad y risas con la cumpleañera y con Carlos Lozano a su llegada al evento y, tras posar de lo más divertidos para la prensa, ha querido destacar la "autenticidad" de su íntima amiga: "Al que le guste bien y al que no también. Para ser único hay que ser diferente".

Inesperada y sonada ausencia la de su hermana Terelu Campos, que como ha revelado "tiene un orzuelo. No sabes cómo está la pobre, está pasando fatal pobrecilla, mañana curra y claro, pero bueno, ya sabes estas cosas pasan". "No es muy incómodo, es muy doloroso pero esperemos que sea una semanita de estar fastidiada" ha añadido José María.

Tampoco ha asistido, aunque no se la esperaba, Alejandra Rubio, a la que Carmen ha brindado una vez más su apoyo incondicional tras su adiós temporal a la televisión, aunque ha preferido no pronunciarse sobre su distanciamiento con José María: "Vamos de fiesta y vamos a ir de fiesta, ya hemos dicho los dos que le deseamos lo mejor" ha apuntado de lo más escueta.

Y tras confirmar que en Semana Santa viajará a Málaga, "aunque primero nos vamos a ir fuera" -su hijo ha bromeado con que el destino es "Brasil, si queréis podéis seguirmos"- donde se reencontrará con Terelu y puede que con Alejandra y Carlo Costanzia, la hija de María Teresa Campos se ha mostrado implacable con Edmundo por las memorias en las que habla sobre su relación con su madre y que pretendería titular 'Teresita se quería casar'.

"Ese libro no me lo voy a comprar ni sé quién es ese señor, ni me interesa nada de lo que haga" ha sentenciado, reconociendo que lamentablemente "a estas alturas yo lo entiendo todo", de ahí que no le sorprenda que el exnovio de la recordada presentadora quiera utilizar una fotografía privada de su madre vestida de novia en la portada de su autobiografía.

Mucho más rotundo se ha mostrado Almoguera sobre este tema, asegurando que "Me parece de tener muy poca vergüenza". "Anda que no hay libros que leer antes que ese" ha zanjado.

Horas antes, en el plató de 'Vamos a ver', Carmen ha explotado contra Bigote y le ha lanzado una demoledora advertencia: "Las fotos que yo he visto vulneran el honor y la dignidad de mi madre y tenemos derecho a salvaguardarlo como dice la ley. Si él no tiene miedo, menos miedo tengo yo. Que nos deje en paz y deje en paz a esta señora que ya no está para defenderse, déjela descansar ya que no la dejó en paz en vida. Este señor no es el viudo de María Teresa Campos".