Gorka utiliza su poder de 'líder de líderes' ¡y da un vuelco a las nominaciones!

Con las pilas recargadas al 100% tras la visita de su novia Andrea, Gorka Ibarguren tiene más claro que nunca que quiere convertirse en el ganador de 'Supervivientes'. Y aunque hasta ahora había preferido no utilizar su privilegio como 'líder de líderes' -que ganó frente a Kiko Jiménez y que le permitía salvarse de una nominación- la expulsión del novio de Sofía Suescun en plena recta final el reality le han hecho cambiar de opinión. Los líderes de esta semana, tras protagonizar una batalla épica en la noria infernal al aguantar más de 16 minutos, Rubén Torres y Miri Pérez-Cabrero, que además de inmunes otorgarían su nominación directa a uno de sus compañeros. Con lo que no contaban es que Gorka daría un vuelco a la lista, ¡y ninguno sabe nada de quiénes son los nominados definitivos! Aurah y Marieta nominaban en primer lugar juntas y ambas coincidían en nominar a Arkano; el rapero, por su parte, daba su voto a Marieta, igual que Gorka, argumentando que es "la persona con la que más distante me siento ahora mismo y por todo lo que ha pasado". Pedro García-Aguado nominaba a Gorka, por lo que los 'elegidos' por el grupo eran Arkano y Marieta. Miri, como líder, nominaba a Gorka directamente; y Torres, "por descarte", elegía a Aurah, por lo que ambos se unían a la lista de nominados junto a Marieta y Arkano. Y ha sido entonces cuando, sin que sus compañeros supiesen nada, el vasco ha decidido usar el 'tridente dorado' de 'líder de líderes' para salvarse. "Ha llegado el momento en esta recta final, voy a salvarme, el único que queda es Pedro, muy a pesar le voy a meter a él para salvarme yo" ha explicado, dando un vuelco a las nominaciones a espaldas del resto del grupo, que siguen pensando que él también se enfrentará a la expulsión cuando es Pedro el que se someterá a la decisión de la audiencia junto a Arkano, Marieta y Aurah.

Compartir nota: Guardar Nuevo