Terelu Campos a Belén Esteban: "Siempre he sido buena compañera, no todos pueden decir lo mismo"

Durante los últimos días, los rumores sobre el estado de salud de Terelu Campos iban creciendo hasta que por fin conocíamos que la colaboradora había sufrido una recaída del edema de Reinke, una dolencia relacionada con las cuerdas vocales que provoca una inflamación crónica y una irritación prolongada de las mismas. Unas especulaciones que ella misma se ha encargado de aclarar en el programa 'Mañaneros' donde colabora cada miércoles, tal y como ella misma ha recalcado: "Yo cumplo todas las semanas con este programa, no he dejado de hacerlo que podría haberlo hecho. Si es cierto tengo un edema de Reinke, que eso es un edema para toda la vida y que por circunstancia se activa más o menos en esta ocasión, pues se ha activado un poco más y estoy con un tratamiento más fuerte, que hago pues cuidarme todo lo que puedo". Un problema de salud que hace que incluso puedas llegar a perder la voz, el mayor miedo de la hija de María Teresa Campos: "Me da hasta claustrofobia perder la voz, aunque te parezca algo absurdo bueno, es una herramienta y no me voy a poder comunicar, entonces me angustia. Se nota todavía pero poco a poco. A medida que voy hablando se me van calentando las cuerdas, es un músculo". Algo que no termina de entender es la preocupación generada a su alrededor, ya que no es algo nuevo y cree que se ha hecho una bola demasiado grande: "Empiezo a alucinar de personas que acaban de estar conmigo el día anterior me escriban. Contesto mensajes, lo que si me llaman digo que mejor escribo. He contestado a todo el mundo que me ha escrito y se ha preguntado por mi". "Me hace gracia una cosa, cualquier dia se me cae una pestaña y soy portada de revista. Estoy agradecida por la preocupación de la gente que me quiere pero hay que tratar las cosas con cierta mesura. Mi familia vive en Málaga y se preocupa. No es la primera vez qu eme pasa, ya me pasó hace tiempo y tengo que cuidarme", explica la colaboradora. Aunque parecía que el protagonismo de Terelu acababa aquí, todo ha sido diferente en cuanto han sacado las últimas declaraciones de su excompañera Belén Esteban. La patrona se sentaba el pasado martes en el sofá del 'Late Xou' de RTVE para hablar con Marc Giró sobre su nueva aventura profesional en 'Ni que fuéramos shhh', donde no dudaba en hablar de su relación con la hermana de Carmen Borrego, asegurando que no sería ella quien la abriese la puerta en el caso de que quisiese participar en su nuevo proyecto. Cuando le han preguntado a Terelu sobre estas declaraciones y sobre cómo es su actual relación con Belén, ha respondido con incertidumbre: "Yo pensaba que buena, pero como estoy acostumbrada a que mi vida es una noria, yo ya no sé". Además, ha aprovechado la ocasión para responderle en directo: "Belén, a lo mejor tu no lo sabes pero alguno sí que me espera". Unas palabras que sorprendían a Lydia Lozano - también colaboradora de 'Ni que fueramos shhh' -, por lo que la madre de Alejandra Rubio le ha dicho sin tapujos: "No te hagas la sorprendida Lydia. A lo mejor ella desconoce situaciones y gente con la que queda y dejo de quedar". De manera clara y directa, la colaboradora ha mirado fijamente a las cámaras para contestar a Belén: "Tú situación no es la misma que la del resto de colaboradores, ¿verdad? Cuando uno no juega con la misma baraja* ¿Sabes que pasa? Que a lo mejor llega un día que no me voy a callar nada de nada de nada. Porque yo se hablar igual que vosotros, he convivido con vosotros y he sido siempre una buena compañera, no sé si todo el mundo puede decir lo mismo". Para intentar calmar la situación, Lydia ha querido suavizar el asunto explicándole a su compañera el porqué del enfado de Belén y María Patiño: "Te hago un resumen, sobre todo por parte de Belén. Ellos se habían quejado, fundamentalmente María y Belén, de que cuando empezamos el proyecto no levantaste el teléfono. y que una vez pasamos a televisión no levantas el teléfono y ellas estaban muy dolidas". "¿Se ha preocupado María Patiño, Belén Esteban, o algunos de vosotros en saber como estoy? Venga ya. Que siempre los tiros van en una misma dirección. Que nadie se ha preocupado en decir que le pasa a Terelu. Ya estoy muy harta", respondía de manera concisa la presentadora. Sobre las especulaciones de sus contratos de televisivo ha explicado: "Absolutamente nadie de ninguna cadena me ha dicho a mi lo que puedo hacer o dejar de hacer. Mentiría si lo digo. No podemos decir algo que no es verdad". Además, ha continuado argumentando el porqué no ha llamado a nadie por teléfono, reconociendo que de ella siempre ha salido quedar con sus antiguos compañeros: "La que estoy enferma soy yo y parece que soy yo la que tiene que llamar. A mi se me quiere y se me desquiere a lo largo del día, estoy acostumbrada a te quiero mucho y luego* Cuando me he visto con mis antiguos compañeros he sido la primera en decir de quedar y vernos". También asegura que "no recuerdo haber terminado mal con ella, además que dio la cara por mí en diferentes ocasiones", recalcando que "las circunstancias de Belén no han sido las mismas a las que el resto de compañeros". Finalmente, terminaba arremetiendo duramente contra sus excompañeros con una pulla en forma de indirecta: "Bueno, eso es una opinión de ella, yo siempre he dicho que a mí se me ha enseñado el trabajo bien hecho o mal hecho, no más grande o más pequeño, sino bien hecho o mal hecho. Yo no estoy juzgando a ellos, ni cómo lo han hecho, ni cómo lo hacen. Primero, uno, porque es que he visto pinceladas en Instagram. Es que mentiría si dijera, me he sentado y he visto un programa. No es cierto. He visto pinceladas en Instagram. Unas me han divertido, otras me han recordado momentos que hemos pasado juntos. Otras, bueno, pues me han parecido injustas hacia mi persona, pero como estoy curada en salud sobre eso, curadísima en salud, pues yo me alegro. Yo me alegro de que algunas personas hayan sumado mucho profesionalmente a mi vida".

Compartir nota: