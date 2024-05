Laura Londoño defiende a su compañero William Levy tras las últimas polémicas

Tras la confirmación de Elizabeth Gutiérrez en exclusiva para la revista HOLA! de que su relación con William Levy había terminado para siempre la polémica se instaló en la vida del actor. Especulaciones, rumores e incluso afirmaciones que le dejaban en muy mal lugar empezaron a trascender a la esfera pública y él, como siempre ha hecho, se defendió. "Tengo muchas cosas que decir. Tengo mi versión de la historia. Pero yo nunca haría algo que deje a la madre de mis hijos mal" confesaba días más tarde el modelo tras los rumores que empezaron a circular por los medios de comunicación. Hace unos días pudimos hablar con Laura Londoño y le preguntábamos por los problemas que su compañero William Levy siigue teniendo con su exmujer. Sin embargo, lejos de dar muchos detalles, la actriz aseguraba que "lo quieren mucho, me consta, es difícil no quererlo, es un hombre muy amoroso, muy cariñoso, es un hombre con un corazón enorme y tremendamente noble". Después de esta defensa, Laura dejaba claro que "no sé los detalles ahora" de toda la polémica que ha habido entre ellos, pero "espero que esté bien, se merece estar bien, pero todos vivimos momentos difíciles en la vida, deseándole que le salga bien todo". En cuanto a la relación que mantienen, la intérprete nos explicaba que "nos queremos un montón, he sido muy insistente con el tema de que nos gustaría hacer una segunda, tercera y cuarta temporada de café, que la gente lo pide mucho, yo estaría feliz. Lo hablamos un montón, vamos a ver si sucede, ojalá, me encantaría". Por otro lado, le preguntábamos qué supuso para ella el gran éxito de 'Café con aroma de mujer' y nos desvelaba que "fue un regalo absolutamente inesperado, creo que por esa razón muy grato. Nuevamente te digo, siendo España un lugar que quiero tanto, que he tenido el privilegio de disfrutar tanto, venía anónima. De repente en uno de esos viajes fue como una oleada de qué pasó aquí, qué es todo esto que está generando café, gaviota. Fue sorprendente, maravilloso, fue como cuando no tienes expectativas, las cosas son más lindas, se aprecian más, fue lo que sucedió en ese momento". Por eso, la joven hablaba con especial cariño de nuestro país que tanto le ha dado: "He vivido cosas muy lindas, muy importantes, muy relevantes para mi vida, a veces cuando vemos el trabajo que hacemos desde fuera, no sé si se alcanza a percibir la profundidad de las cosas que uno vive a través de un trabajo que es de entretenimiento".

