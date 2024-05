Sacyr capta 222 millones de euros en la ampliación de capital para impulsar sus concesiones

Sacyr ha captado 222 millones de euros en la ampliación de capital que lanzó en la tarde este jueves con el objetivo de promover el desarrollo de sus proyectos concesionales de autopistas en todo el mundo. En concreto, según ha informado la compañía este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), con esta ampliación de capital, ha obtenido un importe total agregado, incluyendo importe nominal y prima de emisión, de 222,01 millones de euros, mediante la emisión de 66,67 millones de nuevas acciones ordinarias pertenecientes a la misma clase y serie que las acciones actualmente en circulación. El importe nominal de la ampliación de capital ha ascendido a 66,67 millones de euros y las nuevas acciones se emitirán a un precio de 3,33 euros por cada nuevo título, de los que 1 euro corresponden al importe nominal y 2,33 euros a la prima de emisión, lo que supone un descuento del 8,67% sobre el precio al que cerraron ayer las acciones de Sacyr (3,646 euros). Las nuevas acciones representan aproximadamente el 9,6% del capital social de Sacyr antes de la ampliación de capital y aproximadamente el 8,7% tras la ampliación. MANRIQUE SUSCRIBE 600.600 ACCIONES Manuel Manrique, presidente, consejero delegado y cofundador de Sacyr, titular de aproximadamente el 1,2% del capital social de la compañía, y José Manuel Loureda, consejero dominical y cofundador de Sacyr, titular indirecto de aproximadamente el 7,3% del capital social, han suscrito 600.600 y 1.801.801 nuevas acciones en la ampliación, respectivamente, según ha indicado la compañía. Ambos accionistas están sujetos a un compromiso de no disposición ('lock-up') de las nuevas acciones de 90 días a partir del día del cierre de la ampliación de capital. Adicionalmente, Nortia Capital, titular indirecto de aproximadamente un 5,08% del capital social de Sacyr, ha suscrito 3.390.000 nuevas acciones en la ampliación. La compañía encargó a J.P. Morgan, Société Générale, Banco Santander y CaixaBank la coordinación de esta operación, que se ha llevado a cabo mediante una colocación privada a través de un proceso de prospección acelerada de la demanda, dirigida exclusivamente a inversores cualificados. Está previsto que las nuevas acciones sean admitidas a negociación en las Bolsas de Valores españolas hoy mismo y que empiecen a cotizar el próximo lunes, 27 de mayo. Sacyr prevé que la liquidación de las operaciones bursátiles para la entrega de las nuevas acciones a los inversores tenga lugar en torno al próximo martes, 28 de mayo. LOS FONDOS SE DESTINARÁN A PROYECTOS CONCESIONALES Sacyr destinará los fondos, concretamente, al desarrollo de proyectos como el Anillo Vial Periférico de Perú, la autopista I-10 de Estados Unidos o la Via del Mare y la A-21 en Italia, así como a otros nuevos proyectos concesionales que Sacyr pueda ganar en el corto plazo. La cartera de oportunidades está principalmente centrada en proyectos 'greenfield' (desde la construcción del activo) a largo plazo con riesgo de demanda limitado o inexistente y en países de habla inglesa con moneda fuerte, así como en mercados locales, con retornos anuales en el rango del 18% al 20%. La compañía defiende que esta operación servirá para respaldar el crecimiento previsto y así alcanzar en 2027 un equity invertido de 2.600 millones de euros, un 60% más que en la actualidad. En 2027 se espera que la compañía cuente con 30.000 millones de inversión bajo gestión, un 50% más que a cierre del pasado ejercicio, según lo fijado en su plan estratégico. La empresa ha suscrito un contrato de colocación con los bancos coordinadores, por el cual asumirá un compromiso de no disposición de las nuevas acciones de 180 días desde la fecha del contrato de colocación, sujeto a las excepciones estándares del mercado.