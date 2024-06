El español Jorge Prado sufre una caída en Italia y se aleja del liderato

El piloto español de motocross Jorge Prado se alejó del liderato en el Mundial de MXGP este fin de semana al sufrir una caída en el GP de Italia celebrado en la pista de Maggiora. El vigente campeón del mundo sufrió un inesperado contratiempo en el escenario donde se hizo con el título hace menos de un año. El gallego, que había sido segundo en la primera manga, dejando muy buenas sensaciones, no pudo terminar en la segunda tras una caída colectiva de la que se llevó la peor parte. Dolorido de su rodilla izquierda, Prado prefirió regresar al paddock para someterse a los correspondientes chequeos médicos y recuperarse para las siguientes pruebas. Jeremy Seewer consiguió el Holeshot en la primera manga pero pronto tuvo que ceder ante el empuje de Gajser, Prado y Herlings. El esloveno tiró fuerte al principio y abrió algo de hueco, pero al final terminó pidiendo la hora cuando Prado se aproximó a él, presionado también por un hambriento Jeffrey Herlings, quien ganó la manga con Prado fuera de combate. El GP se lo llevó Gajser que sigue líder, ahora a 34 puntos de Prado. En la quinta prueba del Mundial femenino, la española Daniela Guillén se erigió en protagonista y consiguió reducir la ventaja de la neerlandesa Lotte Van Drunen en el Mundial. Guillén fue la absoluta dominadora de la primera manga sobre el fango italiano, pero cuando ya tenía más de veinte segundos sobre su rival, los comisarios optaron por sacar bandera roja y suspender la prueba. Por escasos segundos la manga no fue declarada válida y se reprogramó para el domingo por la mañana respetando el orden y los tiempos de salida según habían acabado el sábado. Pero una nueva decisión federativa volvió a perjudicar a Daniela, ya que decidieron en el último momento suspender definitivamente esa manga y reducir el gran premio de Italia a una única manga. En ella, Guillén no salió primera como el sábado, pero rodó en todo momento en el grupo de cabeza, justo por detrás de Lynn Valk y de Kiara Fontanesi que le precedieron en el podio. Al menos, la española recuperó cinco puntos de la desventaja en el campeonato y está ya a solo tres puntos de Van Drunen.

