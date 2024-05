El Ejército de Israel intercepta dos objetos aéreos dirigidos "desde el este" hacia la ciudad de Eilat

El Ejército de Israel ha anunciado este jueves por la noche la intercepción de dos objetos aéreos dirigidos "desde el este" hacia la ciudad de Eilat, en el sur del país y a orillas del mar Rojo, objetivo habitual de ataques de milicias proiraníes desde el inicio del conflicto en Gaza el pasado 7 de octubre, si bien no han causado importantes daños. "Hace poco, un caza de la Fuerza Aérea ha interceptado de forma exitosa dos objetivos aéreos sospechosos que provenían desde la región oriental hacia la ciudad de Eilat. Los objetos no han cruzado el territorio del país y no se han activado alarmas", ha publicado el Ejército israelí en su cuenta de la red social X. Poco antes, se han visto obligados a activar alarmas en el norte del país por la "infiltración" de dos drones, que han sido destruidos, desde territorio libanés, donde Israel mantiene enfrentamientos con el partido-milicia chií Hezbolá. Aunque esta última acción no ha sido reclamada por ningún grupo por el momento, las organizaciones que han reclamado ataques contra territorio israelí anteriormente son los rebeldes hutíes de Yemen, la Resistencia Islámica de Irak, las Brigadas Al Ashtar de Bahréin y otras milicias proiraníes en Siria.