Chema Tejado zanja los rumores de distanciamiento entre Antonio y su hermano Juan Carlos

Tres días después de su salida de prisión en libertad condicional, Antonio Tejado recupera poco a poco la normalidad arropado por su 'núcleo duro'. Su madre, María José García, su novia Samara Terrón y su hermano Chema Tejado, que no le dejan solo en ningún momento e intentan que vuelva a ser el mismo tras 98 días en la cárcel por su presunta implicación en el robo a la casa de su tía María del Monte. Sin embargo, en esta piña que Antonio forma con su familia falta una persona muy importante para él, su hermano menor, Juan Carlos Tejado, que no fue a visitarle a prisión en ningún momento y que, tras su puesta en libertad, tampoco se ha reencontrado con él. Alejado de los focos y con una vida completamente anónima, sería el único de la familia que todavía tendría relación con María del Monte, a la que ha estado siempre muy unido. Y las especulaciones entre un distanciamiento entre Antonio y Juan Carlos no han tardado en surgir. Algo que Chema ha querido desmentir tajantemente este jueves. Demostrando su apoyo incondicional a su hermano y que está pendiente de él en todo momento, el joven ha visitado a Antonio en el piso en el que reside con Samara en el centro de Sevilla; y aunque a su llegada se ha mostrado enfadado por la presencia de cámaras en el lugar y no ha dudado en pegar un manotazo a un reportero de malas formas, a su salida ha decidido dar la cara y aclarar cómo es la relación entre sus hermanos. "Por favor, ¡me cago en la leche!" ha exclamado sin poder contener la risa cuando le hemos preguntado si es cierto que hay un distanciamiento entre Antonio y Juan Carlos, dejando claro que su relación es buena y no está rota como se ha especulado en las últimas horas.