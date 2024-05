Sofía Cristo está al tanto de la expulsión disciplinaria de su hermano

La expulsión disciplinaria de Ángel Cristo Jr. está dando mucho que hablar y ahora la expectación es su vuelta a España y saber si va a estar en los platós de Telecinco y si va a hablar de todas las polémicas que hay en su vida: desde el distanciamiento familiar hasta su enfrentamiento con Arantxa del Sol. Mientras tanto, Bárbara Rey se ha querido mantener al margen de la última hora de su hijo, nada sabíamos de su hija Sofía, hasta hoy, que ha reaparecido ante las cámaras y ha sido preguntada por la expulsión de su hermano. Muy contundente, la dj ha afirmado que está al tanto de la expulsión de Ángel: "Sí, claro, lo he visto. He estado fuera de España y estado viendo todo lo que me han ido enviando", pero nos ha asegurado que "no voy a opinar nada". En cuanto a qué le ha parecido la decisión que ha tomado la organización de 'Supervivientes 2024' por su comportamiento, la hija de Bárbara Rey ha preferido no opinar respecto al tema: "Yo no voy a opinar nada, de verdad". De esta manera, Sofía y su madre quieren seguir en la misma línea en la que han estado todos estos meses desde que Ángel decidiese romper su silencio y hablar de su infancia, de la relación con su madre y su hermana, y participar en este reality del que ya no forma parte.