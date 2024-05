Patricia Cerezo, íntima de Paloma Cuevas, se desmarca de la boda de Enrique Ponce y Ana Soria

A pesar de que Ana Soria no ha tardado en negar la mayor y en desmentir rotundamente la noticia publicada este miércoles por la revista 'Diez minutos', los rumores de boda entre la joven almeriense y Enrique Ponce suenan cada vez con más fuerza y se especula con que será en la primavera de 2025 cuando la pareja se de el 'sí quiero' en una ceremonia civil en Almería. Una noticia a la que ya ha reaccionado una de las mejores amigas de Paloma Cuevas, Patricia Cerezo, que demostrando su lealtad a la diseñadora no ha dudado en desmarcarse de la posible boda del torero. "De dónde ha salido eso, yo os digo que no tengo ni idea. Yo que le vaya bien, lo único que sé es que ha vuelto a torear. Me alegro un montón y le deseo lo mejor" asegura. Y es que aunque reconoce que a Enrique "le tengo muchísimo cariño", "Paloma es mi íntima amiga y más cariño le tengo a ella efectivamente". Sin embargo, prefiere no 'mojarse' en si llegará antes la boda de Ponce y Ana Soria, o la de la diseñadora y Luis Miguel: "Parece que hay una carrera... Lo importante es que estemos todos bien, felices, enamorados o no, contentos* ya sé que estoy siendo muy políticamente correcta pero no tengo nada que contar, de verdad" asegura. ¿Y cómo es el cantante mexicano en las distancias cortas? Como confiesa Patricia, "no tengo la suerte de conocerle tanto". "Le he visto muchas veces en concierto y sé que es una persona extraordinaria, si está con Paloma es que es muy, muy, muy buena persona, Paloma es excepcional" sentencia.