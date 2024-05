La Justicia estadounidense demanda a Live Nation y Ticketmaster por monopolio ilegal

El departamento de Justicia del Gobierno de Estados Unidos ha demandado a la promotora Live Nation, matriz de Ticketmaster por supuesto monopolio ilegal al haber violado la ley 'Sherman Antitrust'. La demanda, que se ha presentado en un tribunal federal de Manhattan (Nueva York) junto con los fiscales generales de varios estados y distritos, busca disolver el monopolio que, según la denuncia, está asfixiando a promotores más pequeños y perjudicando a los artistas, según ha informado 'The Washington Post'. Así, en una rueda de prensa ofrecida este jueves 23 de mayo, el abogado Merrick B. Garland ha asegurado que es "momento" de parar la actuación de Live Nation, según ha avanzado 'Variety'. "Alegamos que Live Nation se basa en una conducta ilegal y contraria a la competencia para ejercer su control monopolístico sobre la industria de los eventos en directo en Estados Unidos a costa de los aficionados, los artistas, los promotores más pequeños y los operadores de salas. El resultado es que los 'fans' pagan más, los artistas tienen menos oportunidades de dar conciertos, los pequeños promotores se ven expulsados y las salas tienen menos opciones reales de servicio de venta de entradas...", ha añadido Garland en un comunicado refiriéndose a la "desastrosa" venta de entradas para la gira 'The Eras Tour' de Taylor Swift. Precisamente, hace un año Ticketmaster era investigada por la fiscalía y por una Comisión del Senado estadounidense por su gestión en la gira 'The Eras Tour', lo que llevó a la compañía a hacer públicas sus tarifas y comisiones. Después de que se informara del caso del Departamento de Justicia, las acciones de Live Nation han caído más del 6%.