Sánchez anuncia el reconocimiento de Palestina el 28 de mayo "como acto de paz, justicia y coherencia"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles que España procederá al reconocimiento de Palestina como Estado el próximo 28 de mayo en el Consejo de Ministros tras el acuerdo alcanzado entre PSOE y Sumar en ese sentido. "Quiero comunicarles que tras haber consensuado la decisión entre los dos partidos que formamos el Gobierno de coalición progresista y haciéndonos eco del sentir mayoritario del pueblo español, el próximo martes 28 de mayo España aprobará en su Consejo de Ministros el reconocimiento al Estado de Palestina", ha indicado. El anuncio lo ha hecho durante el Pleno del Congreso de los Diputados, cumpliendo así con la promesa de que el Gobierno procedería a reconocer al Estado palestino antes del mes de julio, y ha recalcado que se trata de "un acto de paz, de justicia y de coherencia". "Es lo correcto y confiamos en que ayudará a construir un Mediterráneo más seguro y más estable", ha esgrimido. "Ha llegado la hora de pasar de las palabras a la acción, de decirle a los millones de palestinos inocentes que sufren que estamos con ellos, que hay esperanza y dejar muy claro que por muchos muros que se levantan, por muchos pueblos que se bombardeen y por muchos asentamientos ilegales que se construyan, la tierra y la identidad de Palestina seguirán existiendo en nuestros corazones y en la legalidad internacional", ha defendido. Sánchez ha incidido una vez más en que la única manera de resolver el conflicto en Oriente Próximo es "la existencia de dos estados, uno israelí y otro palestino" que convivan en paz uno al lado del otro pero para llegar a ello "es necesario que las dos partes se sienten a negociar en igualdad de condiciones con la misma legitimidad". EL RECONOCIMIENTO NO ES CONTRA ISRAEL En este sentido, ha querido dejar claro que "este reconocimiento no es contra nadie, no es contra el pueblo de Israel, un pueblo al que respetamos y apreciamos y cuyo reconocimiento", ha dicho, ha defendido ante los líderes de los países árabes que aún no lo hacen, "y mucho menos es un reconocimiento contra los judíos, un pueblo admirable cuya identidad está íntimamente ligada a la historia y a la cultura de España". Tampoco, ha proseguido en su argumentación, "es a favor de Hamás" como esgrimen los "propagandistas" del Gobierno israelí y "también diputados del Partido Popular y de Vox, en un intento vergonzoso de sacar tajada política de este asunto". Hamás, ha incidido, "es el primer interesado en que no exista la solución de los dos Estados" pues quiere destruir a Israel y acabar con la Autoridad Palestina. Así pues, "este reconocimiento no es contra nadie, es en favor de la coexistencia pacífica entre Israel y Palestina, es a favor de la solución de los dos Estados, es a favor del Derecho Internacional, de quienes quieren que el mundo no se rija por la voluntad del más fuerte", ha abundado. "Es un acto de paz, de justicia y de coherencia", ha resumido. Sánchez ha reconocido que la decisión seguramente no agradará a algunos líderes israelíes y "tenga consecuencias". "Estamos preparados para asumirlas porque pensamos que el propósito de la diplomacia no consiste en no molestar a nadie sino en defender los intereses y los valores propios de forma pacífica y es lo que estamos haciendo hoy", ha zanjado. El jefe del Ejecutivo se ha pronunciado con dureza con la actuación de Israel. Así, ha denunciado que Netanyahu "sigue haciendo oídos sordos, bombardeando hospitales, escuelas, viviendas y castigando con hambre, frío y terror a más de un millón de personas" en Gaza hasta el punto de que el fiscal general del Tribunal Penal Internacional (TPI), Karim Khan, ha solicitado esta semana la emisión de una orden de arresto en su contra. "NETANYAHU NO TIENE UN PROYECTO DE PAZ" "Si algo tengo claro", ha proseguido Sánchez, "es que Netanyahu no tiene un proyecto de paz para Palestina". "Luchar contra el grupo terrorista Hamás es legítimo y necesario", ha admitido una vez más, pero el primer ministro israelí "está generando tanto dolor, tanta destrucción y tanto rencor en Gaza y el resto de Palestina que la solución de dos estados está en serio peligro de ser viable". "La ofensiva que está llevando a cabo solo conseguirá perpetuar el dolor y empeorando las perspectivas de seguridad para Israel", ha advertido. Frente a ello, ha añadido, los países que como España defienden los Derechos Humanos y el orden internacional basado en reglas están obligados a "decir algo y claro que no vamos a permitir que se destruya por la fuerza la posibilidad de dos estados, que es la única solución justa y sostenible a este terrible conflicto". Por otra parte, Sánchez ha defendido la necesidad de "empoderar a la futura Autoridad Palestina" que, según él, deberá ser quien tome las riendas del Estado palestino cuando cese la violencia y ha dejado claro que Hamás "tiene que desaparecer si queremos una paz estable y duradera". "La Autoridad Palestina es nuestro socio para la paz y va a necesitar todo nuestro apoyo" tanto de los europeos como de los países árabes para poder llevar a cabo tanto la reconstrucción institucional como material en Gaza así como restablecer los servicios básicos y la seguridad. El anuncio del presidente del Gobierno se ha producido unos minutos después de que tanto Noruega como Irlanda hayan anunciado oficialmente el reconocimiento del Estado palestino. Con los primeros ministros de estos dos países Sánchez llevó a cabo contactos en las últimas semanas para intentar que el reconocimiento fuera simultáneo entre varios estados europeos. CONFÍA EN QUE MÁS PAÍSES DEN EL PASO La próxima semana, ha dicho Sánchez, España se sumará a los más de 140 países que reconocen a Palestina. "Esperamos que nuestro reconocimiento y nuestras razones contribuyan a que otros países occidentales sigan este camino, porque cuantos más sean, más fuerza tendremos para imponer un alto el fuego, para lograr la liberación de los rehenes en manos de Hamás y para relanzar el proceso político que pueda conducir a un acuerdo de paz entre las partes", ha destacado. El jefe del Ejecutivo ha indicado que también ha trasladado estos argumentos tanto el Rey Felipe VI como a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, antes de hacerlo ante los diputados. "El reconocimiento no es el final, será sólo el principio y vamos a seguir presionando a la comunidad internacional y vamos a seguir apoyando a los palestinos en todo lo que podamos", ha recalcado. En este sentido, ha anunciado que, a propuesta de la ministra de Sanidad, Mónica García, y en base a un llamamiento de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y en coordinación con el Centro de Coordinación de la Respuesta a Emergencias de la Unión Europea, "en las próximas semanas España acogerá a una treintena de niños y niñas gazatíes que han sido diagnosticados con cáncer o sufren traumatismos severos". Estos menores viajarán a España "para ofrecerles un tratamiento seguro en nuestro país y para tratar de darles lo que todo niño y niña merecen, hayan nacido donde hayan nacido, que es una infancia en salud y en esperanza", ha añadido. Dentro de un tiempo, "nos daremos cuenta de que hemos presenciado tal vez, sin ser conscientes, uno de los episodios más oscuros del siglo XXI". "Cuando esto ocurra quiero que los españoles puedan decir con la cabeza muy alta y la conciencia tranquila que ellos estuvieron del lado correcto de la historia", ha remachado.