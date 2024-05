Enrique Ponce y Ana Soria se convertirán en marido y mujer el próximo año

En el mejor momento de su relación, la pareja forada por Enrique Ponce y Ana Soria nos sorprenden con planes de boda para el próximo año. Aunque por el momento la pareja no se ha pronunciado al respecto, el prograa de 'Y ahora Sonsoles' ha revelado algunos de los detalles que podrían formar parte del gran día de la pareja. Segun ha señalado el colaborador Dani Carande, Enrique y Ana podrían convertirse en marido y mujer en primavera del próximo año ya que el diestro se retira de los ruedos en el mes de octubre con su corrida en Valencia. Aunque a la familia de Ana le hubiera gustado que este paso de la pareja fuera por la iglesia, lo cierto es que será una celebración civil ya que el diestro no tiene la nulidad matrimonial con Paloma Cuevas. A la espera de sabe si la gran fiesta tendrá lugar en la finca privada de Ponce, 'La Cetrina', todo apunta a que la boda tendrá lugar en Almería donde todos los asistentes -entre los que aún no sabemos si estarán las hijas de Enrique- podrán disfrutar de un ambiente único cuidado con mucho detalle por parte de los novios que tienen intención de encargarse de todo personalmente. En medio de constantes rumores de boda también entre Paloma Cuevas y Luis Miguel, habrá que esperar y dejar pasar el tiempo para saber qué pareja será la primera en convertirse en marido y mujer.