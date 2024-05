Bustinduy dice que Milei es un "aprendiz" de Trump y critica a la patronal por hacerse la foto y no rectificar

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha manifestado que el presidente de Argentina, Javier Milei, es un "aprendiz" del candidato a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, en relación a las declaraciones del mandatario argentino sobre Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Según ha argumentado, el hecho de que Milei llamase "corrupta" a la mujer de Sánchez es algo "intolerable". "No es nada más que una réplica menor del mismo libreto (de Trump). Este aprendiz de Trump viene aquí y lanza la mayor provocación que se le ocurre a sabiendas de que va a suscitar una reacción que nos va a tener tres días ocupados", ha lanzado Bustinduy en una entrevista en Cadena Ser, recogida por Europa Press. A su juicio, estos hechos "consiguen dominar la conversación" y que se hable de ellos para que "no quepa otra cosa en la agenda" y que "no se hable de la inflación en Argentina" o del "desplome de la producción industrial" o de la pobreza. "Imitadores de ese estilo político también en España los conocemos bien", ha deslizado. En caso de que Milei no pida disculpas, como ha exigido el Gobierno de España, Bustinduy ha abogado por "hacer algo de nuevo", si bien ha insistido en que lo que más le preocupa son sus "aliados" en España y esa "foto vergonzosa" que Milei se hizo con directivos de grandes empresas españolas y por la que la patronal "no ha pedido disculpas", ha lamentado. "En lugar de rectificar parece que hoy lo que hemos tenido ha sido una serie de declaraciones completamente incomprensibles comparando la figura de Milei con la de la vicepresidenta segunda, con Yolanda Díaz", ha recriminado, poniendo en valor las políticas llevadas a cabo por la líder de Sumar como la reforma laboral.