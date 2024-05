Lululemon adquirirá franquicias y locales minoristas en México

(Bloomberg) -- Lululemon Athletica Inc. acordó adquirir las operaciones y los puntos de venta minoristas de su socio franquiciado en México.

El franquiciado local, Lululemon México, administra 15 tiendas en el país y ha estado en el negocio desde que la marca de ropa deportiva con sede en Vancouver ingresó al mercado en 2017. Todos sus empleados migrarán a Lululemon, confirmó la compañía en un correo electrónico. No reveló términos financieros.

“México sigue siendo un mercado interesante para Lululemon”, dijo Celeste Burgoyne, presidenta para América de Lululemon, en un comunicado enviado por correo electrónico. “Creemos que estamos bien posicionados para continuar expandiéndonos en la región”.

El director ejecutivo Calvin McDonald dijo en una conferencia telefónica con analistas en marzo que todos sus mercados internacionales habían tenido un “fuerte impulso” este trimestre. La compañía ha atravesado una sólida racha tras la pandemia con un crecimiento de ventas de dos dígitos a pesar de las caídas en muchos minoristas de ropa de América del Norte.

