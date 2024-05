El sueco Von Horn perturba en Cannes con una historia real de una asesina de bebés

Cannes (Francia), 16 may (EFE).- El sueco Magnus von Horn se ha atrevido a llevar al cine una conocida y terrorífica historia real danesa, la de una asesina de bebés, en el Copenhague posterior a la Primera Guerra Mundial. Una historia con la que ha perturbado y mucho en el Festival de Cannes.

Presentada este jueves en la competición por la Palma de Oro de Cannes, 'The Girl with the Needle' es una sólida película, rodada en un expresionista blanco y negro y con dos grandes actrices, Vic Carmen Sonne y Trine Dyrholm.

"Es una historia real y para mí fue muy duro porque tengo hijos", dijo en la rueda de prensa el realizador al hablar de cómo trasladó al cine la vida de Dagmar Johanne Amalie Overbye, una asesina muy conocida en Dinamarca, que actuó entre 1913 y 1920.

El objetivo del director era alejarse del hecho de que fuera una película de época para tratar de conectarla con la actualidad porque considera que la historia es universal.

Es la historia de seres desesperados de diferente forma. Karolina (Sonne) es una trabajadora de una fábrica cuyo marido ha desaparecido en la guerra e inicia una relación con el director de su empresa y se queda embarazada.

Y en unos baños públicos conoce a Dagmar, una mujer de apariencia honrada, que tiene una tienda de dulces y, de forma ilegal, se ocupa de niños abandonados a los que entrega a familias de buena posición.

Un mundo frío tras una guerra, en un momento en el que reina la desesperación, "crea métodos fríos y la moralidad de Karoline pierde fácilmente la dirección", resaltó el director, que considera que en su filme "el bien mira al mal y el mal mira al bien".

"Es uno de los mejores guiones que he leído nunca, muy complejo y muy bien estructurado", afirmó Dyrholm, que destacó que la película no se recrea en los momentos más escabrosos, que no muestra, y que permite ver los problemas de la estructura social de la época.

Lo que le interesó como actriz era entender lo que le pasa a su personaje como ser humano, entender sus acciones y meter a los espectadores en su caos interno. "Es una historia muy dura porque ella cree realmente que está haciendo algo muy bueno", agregó.

Mientras que Sonne destacó la complejidad como ser humano de su personaje, que lo único que busca es "una buena vida". "Hay algo universal en ella, tanto que muchas veces me olvidaba de que estábamos en una película de época, es la dramática vida de una mujer".

En su primera película en Dinamarca, Von Horn -conocido por 'Sweat' (2020)- se ha inspirado principalmente en dos títulos, 'La lista de Schindler' ('Schindler's List', 1993), de Steven Spielberg, y en el 'Oliver Twist' (1948) de David Lean.

Además ha utilizado métodos antiguos de trabajo, como miniaturas, para que la película pareciera real pero con el regusto antiguo del cine en blanco y negro.

Como contraste, una música moderna de Frederikke Hoffmeier con la que el director busca conectar la historia con el mundo de hoy.