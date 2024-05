La fiscal de Ecuador afirma que los asesinos de Villavicencio también fueron contratados para matarla

La fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, ha afirmado este domingo que los asesinos del candidato presidencial Fernando Villavicencio también fueron contratados para matarla, agregando que "aún tratan de cumplir ese acuerdo". "Creo que es momento que el país sepa que cuando asesinaron a Fernando Villavicencio, el contrato no era para una persona; éramos dos. A él lo asesinaron, y creo que tratan de cumplir ese acuerdo", ha declarado durante un vídeo publicado en su perfil de YouTube. Salazar ha explicado que ha perdido la libertad para resguardar su seguridad: "Vivo prácticamente bajo arresto porque tengo alrededor a muchas personas que se encuentran 24 horas del día a mi alrededor. La dinámica familiar ha cambiado, yo no puedo ir a un lugar público, transitar libremente por las calles", ha relatado. Por otro lado, ha denunciado los insultos racistas y la violencia política que recibe. "Eso nos pasa mucho, generalmente a las mujeres, y más aún con mujeres negras que hemos alcanzado un puesto de alta responsabilidad", ha manifestado. Al ser preguntada sobre el juicio político en su contra en la Asamblea Nacional, ha subrayado que el Parlamento tiene la facultad de mantener un control político, pero ha defendido que su oficina ha respondido a las preguntas de las comisiones asambleístas. "No es solamente una forma de retaliación por el trabajo que hemos venido desarrollando durante esta administración. Estamos culminando esta administración en abril de 2025. Terminaremos el periodo, sin embargo, ¿qué mensaje le dejamos a la siguiente persona que asuma este cargo? Cuidado, no te metas con los políticos", ha afirmado. El asesinato de Villavicencio tuvo lugar el 9 de agosto de 2023, apenas diez días antes de la primera vuelta de unas elecciones que finalmente se llevaría en segunda ronda Daniel Noboa. La Fiscalía sostiene que detrás del crimen estarían Los Lobos, una organización criminal ecuatoriana que en los últimos años ha crecido en relevancia.